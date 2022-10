Ma Dong Seok cưới người đẹp kém 17 tuổi

Ngày 20/10, Soompi đưa tin, nam diễn viên Ma Dong Seok đã tham dự Lễ trao giải Nhan sắc Nghệ sĩ diễn ra hàng năm. Trong bài phát biểu nhận giải của nghệ sĩ trong ngành điện ảnh, nam tài tử nói: "Tôi sẽ trả ơn các bạn bằng những bộ phim hành động thú vị và hấp dẫn hơn. Cảm ơn các đồng nghiệp trong "The Outlaws 2" - "The Roundup" của tôi, cũng như gia đình và người vợ Ye Jung Hwa mà tôi yêu quý".

Ma Dong Seok và Jung Hwa kết hôn năm 2021. Ảnh: Soompi

Mặc dù Ma Dong Seok và huấn luyện viên sức khỏe Ye Jung Hwa đã công khai hẹn hò từ năm 2016 nhưng cặp đôi vẫn chưa tuyên bố đính hôn hay kết hôn chính thức. Đáp lại bình luận của Ma Dong Seok, công ty quản lý Big Punch Entertainment của anh thông báo: "Ma Dong Seok và Ye Jung Hwa đã đăng ký kết hôn vào năm ngoái. Do lịch trình bận rộn nên họ dự định tổ chức đám cưới vào thời gian sau".

Jung Hwa kém chồng 17 tuổi và là huấn luyện viên thể hình kiêm ngôi sao truyền hình. Cô sở hữu chiều cao 1,7 m và được truyền thông Hàn Quốc nhận xét có vóc dáng gợi cảm.

Ma Dong Seok (hay Don Lee) sinh năm 1971, là diễn viên Mỹ gốc Hàn. Ma Dong Seok bắt đầu diễn xuất từ thời trung học khi đóng vai quần chúng trong một số bộ phim. Anh yêu thích nghệ thuật nhưng đành từ bỏ khi cùng gia đình sang Mỹ định cư năm 18 tuổi. Tại đây, anh học võ thuật, làm huấn luyện viên của hai võ sĩ danh tiếng Mark Coleman và Kevin Randleman.

Năm 2002, ở tuổi 31, Ma Dong Seok quyết định về nước theo đuổi đam mê. Anh tham gia loạt phim ngắn, phim độc lập có kinh phí thấp để "giải tỏa cơn khát" diễn xuất. Anh bắt đầu nghiệp diễn từ năm 2005, chuyên đảm nhận các vai gai góc, mạnh mẽ. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh nhận dạy võ cho khoảng 300 diễn viên, trong đó có Jung Woo Sung, Jo In Sung, Han Ye Seul, Park Joong Hoon... Từ đây, anh được một số đạo diễn để mắt, bước chân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Jung Hwa kém chồng 17 tuổi và là huấn luyện viên thể hình kiêm ngôi sao truyền hình. (Ảnh: IT).

Theo danh sách do Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc công bố năm 2019, bốn trên 10 phim điện ảnh ăn khách nhất giai đoạn 2004 - 2019 có tên Ma Dong Seok. Anh được mệnh danh là "ông vua phòng vé", bảo chứng cho chất lượng và doanh thu phim ra rạp. Từ năm 2016 đến nay, anh luôn góp mặt trong top 10 diễn viên điện ảnh "hot" nhất năm tại Hàn do Gallup Korea - công ty nghiên cứu thị trường khảo sát và chọn. Một số phim tiêu biểu của anh gồm Train To Busan, The Outlaws, Eternals… Ngoài vai trò diễn viên chính, Ma Dong Seok còn tham gia sản xuất các tác phẩm ăn khách như The Roundup, The Outlaws…