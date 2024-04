Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin "The Rock" Hàn Quốc Ma Dong Seok và bạn gái Ye Jung Hwa sẽ chính thức tổ chức hôn lễ vào tháng 5 tới đây tại Seoul. Lễ cưới hứa hẹn sẽ là một sự kiện ấm cúng và hạnh phúc với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết.



Cặp đôi đã trải qua 8 năm gắn bó và yêu thương nhau trước khi quyết định về chung một nhà. Ye Jung Hwa là một huấn luyện viên thể hình nổi tiếng tại Hàn Quốc, sở hữu vóc dáng cân đối và khỏe mạnh. Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2016 và đăng ký kết hôn vào năm 2021. Lễ cưới dự kiến tổ chức vào năm 2023 nhưng do dịch Covid-19 nên đã bị hoãn lại.

Ma Dong Seok tổ chức hôn lễ vào tháng 5

Ma Dong Seok được biết đến với vai trò diễn viên, đặc biệt là những vai diễn hành động ấn tượng. Khán giả luôn mong chờ những pha hành động mãn nhãn và sự hài hước duyên dáng của anh trong các bộ phim. Một số tác phẩm nổi bật của anh có thể kể đến như: "Train to Busan", "The Outlaws", "The Roundup" và "Eternals".

Ma Dong Seok kết hôn với bạn gái kém 17 tuổi. Ảnh: Soompi.

Thời gian qua, Ma Dong Seok và Ye Jung Hwa đồng hành với nhau không chỉ trong cuộc sống mà cả công việc. Cả hai từng đồng hành trong sự kiện quảng bá phim "Eternals" (2021) hay gần nhất là "Crime City 3".

Sau khi công khai mối quan hệ với Ma Dong Seok, Ye Jung Hwa càng được công chúng chú ý. Kể từ khi tham gia chương trình "My Little Television" năm 2015, Ye Jung Hwa được mời tham gia nhiều show truyền hình để hướng dẫn các bài tập và chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng.

Cô đảm nhận vai trò MC của nhiều chương trình như: "Chicken and Surf", "Slender Lunch", "Beauty STARgram", "Trade King Secret Code 1380". Ye Jung Hwa dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Hàn Quốc.

Theo News24, trong chương trình tạp kỹ "Employment Agency" của tvN, Ye Jung Hwa cho biết cô và tài tử quen nhau nhờ sở thích tập thể dục.

Cô tiết lộ: “Vì cả 2 đều thích tập thể dục nên chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi dạy nhau các động tác và Ma Dong Seok có một nét duyên riêng. Anh ấy đáng yêu và thông minh”.

Khi được hỏi ai là người tỏ tình trước, Ye Jung Hwa trả lời là hai người không ngỏ lời mà hẹn hò với nhau một cách tự nhiên. Ye Jung Hwa cười khi tiết lộ nửa kia gọi cô là “baby”.

Ma Dong Seok sinh ngày 1/3/1971 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh là một diễn viên, nhà sản xuất phim và võ sĩ. Anh được mệnh danh là "The Rock" của Hàn Quốc bởi ngoại hình vạm vỡ và khả năng diễn xuất ấn tượng trong các bộ phim hành động.