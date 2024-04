Bộ phim bom tấn về quái vật khổng lồ của Warner Bros. và Legendary Entertainment đã kiếm thêm 31,7 triệu USD từ 3.948 rạp chiếu trong tuần công chiếu thứ hai. Doanh thu bán vé giảm 60% so với mức mở màn ấn tượng 80 triệu USD và hiện đứng ở mức 132 triệu USD tại thị trường nội địa.



Bộ phim hành động giật gân “Monkey Man” của đạo diễn Dev Patel lần đầu ra mắt đứng ở vị trí thứ hai với 10,1 triệu USD từ 3.029 rạp chiếu, trong khi phần tiền truyện siêu nhiên “The First Omen” của Disney và 20th Century tụt xuống vị trí thứ 4 với 8,4 triệu USD từ 3.375 rạp.

Bộ đôi quái vật "Godzilla x Kong: Đế chế mới" thống trị phòng vé

“Godzilla x Kong: Đế chế mới” tiếp tục thống trị phòng vé nội địa, áp đảo các bộ phim mới như “Monkey Man” và “The First Omen”. Ảnh: Variety.

Cả "Monkey Man" và "The First Omen" ban đầu đều nhắm tới thị trường trực tuyến, chứ không phải màn ảnh rộng. Với "Monkey Man", bộ phim ban đầu được sản xuất cho Netflix, Universal Pictures đã giành được quyền phát hành với giá 10 triệu USD sau khi nhà làm phim Jordan Peele (công ty sản xuất của anh có hợp đồng phân phối với Universal) xem phim và cảm thấy tác phẩm xứng đáng được phát hành tại rạp. “The First Omen” vốn được sản xuất cho Hulu nhưng hãng đã chuyển hướng phát hành tại rạp vì thể loại kinh dị vẫn là lựa chọn đáng tin cậy ở rạp chiếu, và mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho các hãng phim khi đưa phim lên rạp trước khi phát trực tuyến. Chi phí sản xuất khoảng 30 triệu USD, do đó cả "The First Omen" và "Monkey Man" không hẳn là không thu được lợi nhuận trong thời gian chiếu rạp.

"Monkey Man" được khán giả đón nhận (đạt điểm “B +” trên CinemaScore) và được giới phê bình đánh giá cao (đạt điểm trung bình 86% trên Rotten Tomatoes). Những đánh giá đó có thể giúp ích cho bộ phim trong những tuần tới. Patel ngoài vai trò đạo diễn và đóng vai chính có tene Kid - một chàng trai vô danh quyết trả thù những kẻ cầm quyền tham nhũng chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ mình. Trên hành trình của mình, anh trở thành vị cứu tinh của những người nghèo khó và bất lực.

“Đây là một kết quả mở màn tốt cho một bộ phim hành động, kịch tính, độc đáo", David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn điện ảnh Franchise Entertainment Research cho biết. “Chi phí sản xuất khiêm tốn nhưng nó sẽ mang lại lợi nhuận cao", ông nói.

“The First Omen” không nhận được nhiều thành công tại thị trường quốc tế, nơi phim ra mắt với 9,1 triệu USD, tổng doanh thu toàn cầu là 17,5 triệu USD. Bộ phim là phần thứ sáu trong loạt phim kinh dị và là phần phim mới đầu tiên sau 18 năm, không được khán giả và giới phê bình đón nhận với điểm “C” tệ hại trên CinemaScore và 67% trên Rotten Tomatoes. Mặc dù những điểm số không cao này không phải là điều bất thường đối với thể loại kinh dị, nhưng doanh thu ra mắt dưới 10 triệu USD không phải là dấu hiệu triển vọng cho thành công thương mại sau này. Ngay cả khi không điều chỉnh doanh thu bán vé theo lạm phát, “The First Omen” cũng không thể sánh ngang hàng với phần phim trước đó là “The Omen” năm 2006 với sự tham gia của Liev Schriber và Julia Stiles. Bộ phim này đã mở màn với 16 triệu USD và đạt doanh thu 119 triệu USD.

"Monkey Man" gây bất ngờ. Ảnh: Variety.

Vì "Monkey Man" và "The First Omen" đạt doanh thu thấp hơn kỳ vọng, chúng không đóng góp nhiều cho việc bù đắp thâm hụt doanh thu phòng vé từ đầu năm đến nay. Tổng doanh thu phòng vé giảm 10% so với năm 2023, theo Comscore. Đây là mức giảm so với cuối tuần trước khi doanh thu bán vé tại Bắc Mỹ chỉ giảm 6,3%.

Ở vị trí khác, một số tựa phim cũ trụ lại như "Ghostbusters: Đế chế băng giá", "Kung Fu Panda 4" và "Dune: Phần hai" góp phần làm dày hơn bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.

Ở vị trí thứ ba, "Ghostbusters: Đế chế băng giá" của Sony thu về 9 triệu USD từ 3.835 rạp chiếu. Sau ba tuần công chiếu, phần tiếp theo của bộ phim hài khoa học viễn tưởng này đã thu về 88,8 triệu USD tại phòng vé nội địa và 138 triệu USD trên toàn thế giới. Chi phí sản xuất là 100 triệu USD và vì các rạp chiếu phim được giữ lại một nửa doanh thu bán vé, “Đế chế băng giá” có thể không có sức bền để đảm bảo lợi nhuận, khiến hãng phim cân nhắc khi thực hiện phần tiếp theo.

“Kung Fu Panda 4” của Universal và DreamWorks Animation đứng ở vị trí thứ năm với 8 triệu USD từ 3.398 rạp chiếu. Tính đến nay, bộ phim hoạt hình dành cho gia đình này đã thu về 166 triệu USD tại Bắc Mỹ và 410 triệu USD trên toàn cầu. Với kinh phí sản xuất 85 triệu USD, “Kung Fu Panda 4” đang có vị trí tốt trong thời gian chiếu rạp.

“Dune: Phần hai” tụt xuống vị trí thứ sáu với 7,2 triệu USD trong tuần thứ sáu công chiếu. Bộ phim khoa học viễn tưởng hoành tráng này đã thu về 264 triệu USD tại Bắc Mỹ và 634 triệu USD trên toàn thế giới, củng cố vị trí là bộ phim có doanh thu cao nhất năm nay.

“Godzilla x Kong: Đế chế mới” tiếp tục thống trị phòng vé nội địa, nhưng doanh thu phòng vé nói chung vẫn thấp hơn so với năm 2023. Một số phim mới như “Monkey Man” và “The First Omen” không đạt được kỳ vọng, nhưng những phim khác như “Kung Fu Panda 4” và “Dune: Phần hai” vẫn đang thu hút khán giả đến rạp.