Mặc dù Tết, doanh số Hyundai tháng 2/2022 vẫn tăng trưởng so với năm ngoái

Mới đây, Tập đoàn Thành Công vừa thông báo kết quả bán hàng tháng 2/2022. Cụ thể, hãng xe Hàn Quốc bán tổng 4.173 xe Hyundai trong tháng 2, giảm 43,2% so với tháng 1/2022 nhưng tăng trưởng 38,1% so với cùng kì năm 2021.

Hyundai Grand i10 duy trì doanh số ổn định. Ảnh TC Motor.

Trong đó, Hyundai Accent duy trì vị thế dẫn đầu với 1.001 xe đến tay khách hàng, giảm 58,2% so với tháng 1/2022, nhưng tăng trưởng 9,3% so với cùng kì năm 2021. Các mẫu xe khác như Santa Fe, Tucson, Kona ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Hyundai Grand i10 là mẫu xe duy nhất tăng trưởng dương với 987 xe bán ra, tăng 8,5% so với tháng 1/2022.

Doanh số xe Hyundai tháng 2/2022. Ảnh TC Motor.

Thời điểm tháng 2 vào đúng dịp Tết Nguyên Đán đãn đến sự sụt giảm chung của toàn thị trường, thương hiệu Hyundai cũng không nằm ngoài quy luật chung này. Tuy nhiên so với cùng kì năm 2021, số lượng xe bán ra của Hyundai vẫn tăng trưởng hơn 38,1%, đạt 4.173 xe so với 3.021 xe của tháng 2 năm 2021.