Mách nước cho bạn trẻ, lên đồ check in phố Hồng Kông ở Việt Nam

Check in phố Hồng Kông ở Việt Nam - Hẻm Bia Lost in Hong Kong Hà Nội

Địa chỉ: 12 Đào Duy Từ, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Check in phố Hồng Kông ở Việt Nam là xu hướng được các bạn trẻ thích thú. Quán Hẻm Bia mang phong cách Hồng Kông chính là điều tạo nên sức hấp dẫn dành cho Lost in Hong Kong. Không khí náo nhiệt ở đây sẽ khiến cho bạn cứ ngỡ như mình đang lạc vào một khu phố Hồng Kông nhộn nhịp. Hẻm bia được đầu tư thiết kế vô cùng tỉ mỉ, khéo léo nhằm đảm bảo sẽ mang đến cho bạn một không gian "đậm chất HongKong" nhất. Những ánh đèn rực rỡ sắc màu, những phong chữ đặc biệt, những hình ảnh người nổi tiếng Hồng Kông sẽ tạo nên một điểm vui chơi thoải mái, hấp dẫn.

Phong cách HongKong chính là điều tạo nên sức hấp dẫn dành cho Lost in Hong Kong. Ảnh: halotravel

Check in tại Hẻm Bia Lost in Hong Kong Hà Nội, bạn sẽ có được những bức hình "cực chất". Chỉ cần chọn cho mình một góc phù hợp rồi tạo dáng là bạn đã có thể mang về hàng trăm bức hình đầy ấn tượng. Khu vực lan can hay các bậc cầu thang tại Hẻm bia chính là điểm gợi ý chụp hình mà bạn không nên bỏ qua.

Check in tại Hẻm Bia Lost in Hong Kong Hà Nội, bạn sẽ có được những bức hình "cực chất". Ảnh: vnecdn

Ngoài không gian được trang trí bắt mắt, phố Hồng Kông ở Việt Nam này còn chiều lòng thực khách bởi menu đa dạng. Với những món ăn đơn giản dành cho một buổi nhậu lai rai như: đậu phộng, bim bim… cho đến những món ăn được chế biến công phu hơn. Tất cả đều đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" để bất kỳ ai cũng có thể thoải mái thưởng thức mà không phải lo lắng về giá cả.

Ngoài không gian được trang trí bắt mắt, phố Hồng Kông ở Việt Nam này còn chiều lòng thực khách bởi menu đa dạng. Ảnh: tiengchuong

Check in phố Hồng Kông ở Việt Nam: Hẻm Bia Lost in Hồng Kông Sài Gòn

Địa chỉ: 175/19 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM, nằm gần khu phố Bùi Viện

Đến với Hẻm Bia Lost in Hong Kong Sài Gòn bạn sẽ cứ ngỡ như mình đang lạc đến mảnh đất Hồng Kông đầy nhộn nhịp. Hẻm bia sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm đầy thú vị, có rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đón bạn. Với lợi thế về diện tích nên nơi đây đã được tận dụng mọi ngóc ngách để thiết kế tạo nên một phiên bản Hồng Kông thu nhỏ giữa Sài Gòn hoàn hảo nhất.

Đến với Hẻm Bia Lost in Hồng Kông Sài Gòn bạn sẽ cứ ngỡ như mình đang lạc đến mảnh đất Hồng Kông đầy nhộn nhịp. Ảnh: chudu24

Ở trên những bức tường được vẽ bằng những bức tranh 3D vô cùng sống động cũng như tạo nên cảm giác chân thật. Và để cho không gian trở nên rực rỡ hơn chắc chắn không thể thiếu những chiếc đèn lồng đỏ. Những bảng hiệu bằng tiếng Trung nổi bật. Những tờ rơi, tạp chí đều của Hồng Kông,…

Ở trên những bức tường được vẽ bằng những bức tranh 3D vô cùng sống động. Ảnh: blogspot

Không chỉ gây ấn tượng bởi những góc sống ảo tuyệt đẹp, phố Hồng Kông ở Việt Nam này còn lôi cuốn thực khách bởi menu đa dạng. Từ bia Việt Nam cho đến bia ngoại như: Tiger, Heineken, Budweiser hay táo lên men Strongbow nổi tiếng. Bên cạnh đó còn một số món ăn từ đơn giản như: khô bò vắt chanh, đậu phộng rạng, rong biển sấy tỏi,.. cho đến những món ăn chơi đặc sản Sài Gòn như phá lấu, xíu mại, cà ri, dimsum,… cho bạn thoải mái lựa chọn.

Phố Hồng Kông ở Việt Nam này còn lôi cuốn thực khách bởi menu đa dạng. Ảnh: toplist

Check in phố Hồng Kông ở Việt Nam - Hẻm Chill Little Hong Kong Da Nang

Địa chỉ: Hẻm Chill 395 Trần Hưng Đạo, TP Đà Nẵng

Check in phố Hồng Kông ở Việt Nam còn được các bạn trẻ yêu thích nữa, đó là hẻm chill Little tại Đà Nẵng. Quán này được thiết kế tựa như một thước phim Hồng Kông thời xưa, hẻm Chill Little HongKong nhanh chống trở thành điểm du lịch Đà Nẵng được nhiều bạn trẻ yêu thích ngay từ những ngày đầu mới ra mắt.

Được thiết kế tựa như một thước phim Hồng Kông thời xưa. Ảnh: fbcdn

Bước vào quán, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi không gian đậm chất Hồng Kông. Những vật dụng trang trí đầy ấn tượng như: đèn lồng đỏ, những câu đối đỏ cùng với những dòng chữ đầy nghệ thuật. Đặc biệt có rất nhiều poster phim Hồng Kông nổi tiếng từ những thập kỷ trước được dán trên những bức tường. Tất nhiên mọi ngóc ngách ở đây đều sẽ cho bạn những góc chụp hình lý tưởng.

Bước vào quán, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi không gian đậm chất Hồng Kông. Ảnh: luhanhvietnam

Điểm đến mang phong cách Hồng Kông này đã trở thành nơi tụ họp hấp dẫn dành cho những nhóm bạn với nhiều món ngon, thức uống độc đáo cùng với không gian đậm chất Hồng Kông ngay tại Đà Nẵng. Khi phố lên đèn, Chill Little lại sẵn sàng chào đón các bạn trẻ đến để nhâm nhi vài ba chai bia hay lai rai vài món ăn nhẹ của quán, hòa vào đó là những bản nhạc nhẹ nhàng, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái.

Khi phố lên đèn, Chill Little lại sẵn sàng chào đón các bạn trẻ đến để nhâm nhi. Ảnh: fbcdn

Check in phố Hồng Kông ở Đắk Lắk

Địa chỉ: Hẻm 188 AMa Khuê, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Check in phố Hồng Kông ở Việt Nam được các bạn yêu thích tiếp theo đó là tại Đắk Lắk. Hẻm Hồng Kông Đắk Lắk được lấy bối cảnh những năm 60, 70 của thế kỷ 20 và được thiết kế bằng một không gian sống ảo giống như Hồng Kông năm ấy. Con hẻm ấy xuất hiện đã mang đến cho phố xá một vẻ đẹp lộng lẫy và đầy màu sắc bất kể ngày đêm.

Hẻm Hồng Kông Đắk Lắk được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp HongKong những năm 60, 70 của thế kỷ 20. Ảnh: vntrip

Trên những bức tường tại phố Hồng Kông ở Việt Nam này, bạn sẽ nhìn thấy những thông tin, các chỉ dẫn cũng đều được in bằng chữ Hoa nổi bật. Có một đặc trưng khác ở con hẻm Hồng Kông này đó là được trang trí rất nhiều đèn lồng. Có rất nhiều đèn lồng với những hình thù khác nhau được treo khắp nơi. Một khung cảnh thật sự mang đậm chất xứ Hoa lãng mạng và đầy thơ mộng.

Trên những bức tường bạn sẽ nhìn thấy những thông tin, các chỉ dẫn cũng đều được in bằng chữ Hoa nổi bật. Ảnh: dulichbmt

Đặc biệt nằm trải dài theo con hẻm nhỏ này còn được thiết kế thêm một con đường sắt trông giống như thật. Các bạn trẻ vô cùng thích thú khi được check in ngay trên con đường này. Ngoài ra, hẻm Hồng Kông Buôn Ma Thuột còn có những góc ban công nhỏ. Đây là nơi mà mọi người không thể bỏ qua vì đứng đây bạn sẽ lấy được view toàn cảnh của con hẻm. Những góc nhỏ này cũng là yếu tố góp phần tạo nên vẻ đẹp của Hương Cảng sầm uất.

Xóm Nhỏ coffee & Homestay Đà Lạt

Địa chỉ: 103/3, Trại Mát, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Xóm Nhỏ Coffee & Homestay ở Đà Lạt đang làm nhiều bạn trẻ mê mệt bởi vẻ đẹp đậm chất Hồng Kông. Xóm Nhỏ với sự mộc mạc, tone màu đỏ nổi bật, pha thêm chút trắng bạc tinh tế. Cùng với đó là những chiếc đèn lồng được treo lơ lửng khắp nơi và các trụ đèn kiểu thời xa xưa. Ngoài ra còn có những chiếc radio, bộ bàn ghế, điện thoại quay số cho tới cầu thang đều nhuốm màu thời gian.

Xóm Nhỏ Coffee & Homestay ở Đà Lạt đang làm nhiều bạn trẻ mê mệt bởi vẻ đẹp đậm chất Hồng Kông. Ảnh: we25

Càng đi sâu vào phố Hồng Kông ở Việt Nam này, bạn sẽ vô cùng bất ngờ trước khung cảnh thơ mộng của quán. Một phần là vì quán muốn đưa những vị khách của mình quay trở lại quá khứ, cảm nhận hơi thở của năm tháng. Một phần là vì quán muốn tạo nên khung cảnh vừa hoài niệm vừa độc đáo để ai đến đây cũng có thể thoải mái check in.

Càng đi sâu vào phố Hồng Kông ở Việt Nam này, bạn sẽ vô cùng bất ngờ. Ảnh: bazantravel

Tiếp đến là khu homestay vô cùng xinh xắn của Xóm Nhỏ Coffee & Homestay ở Đà Lạt. Với những căn phòng đơn sơ, mộc mạc nhưng cũng rất ấm áp, gần gũi. Tại đây du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn những toa tàu cổ Đà Lạt chạy qua hàng ngày. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô cùng hấp dẫn dành cho bạn trong tour du lịch Lâm Đồng sắp tới.

Hẻm phố Hong Kong Nha Trang

Địa chỉ: 71 Vân Đồn, phường Phước hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Chỉ cần đặt chân đến với Hẻm phố, một trong những phố Hồng Kông nổi tiếng ở Việt Nam là bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt của nơi này so với các điểm du lịch Nha Trang khác. Ở đó có không gian phố thị rực rỡ sắc màu, nhộn nhịp và vui tươi. Bước chân vào con hẻm du khách không khỏi choáng ngợp bởi sự đông đúc, tấp nập cùng những bảng hiệu chữ Hoa được thiết kế đầy ấn tượng.

Chỉ cần đặt chân đến với Hẻm phố là bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt của nơi này so với các điểm du lịch Nha Trang khác. Ảnh: digiticket

Đi sâu vào trong quán phố Hồng Kông ở Việt Nam này, bạn sẽ thấy ở tất cả mọi nơi, ngay trên những bức tường, cửa ra vào đều là dòng chữ Hoa đặc trưng. Những bức hình của các diễn viên điện ảnh hoặc ca sĩ Hồng Kông nổi tiếng… tạo nên không gian vô cùng hấp dẫn để mọi người có thể thoải mái check in sống ảo.

Đứng đây bạn sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp của con hẻm, lắng nghe âm thanh sôi động của phố thị. Ảnh: digiticket

Nếu như bạn cảm thấy nhàm chán với những khu vui chơi giả trí quen thuộc. Hãy đến check in phố Hồng Kông ở Việt Nam kể trên để làm cuộc sống mình được tươi mới hơn. Ngoài là nơi để gặp gỡ, tám chuyện cùng bạn bè thì nơi đây cũng sẽ cho bạn những góc sống ảo tuyệt đẹp. Hy vọng bài viết này sẽ góp phần gợi ý cho bạn một địa điểm ăn chơi mới đầy hấp dẫn.