Man City - Guardiola: Cơn ác mộng của xứ sở sương mù

Man City hiện đang đối mặt - và đang chiến đấu - với hơn 100 cáo buộc vi phạm các quy định tài chính của Premier League trong giai đoạn từ 2009 đến 2018. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ của họ tin rằng câu lạc bộ là nạn nhân của một âm mưu. Tại sao? Bởi vì sự thống trị trong nước của City đã đặt Premier League vào một vị trí rất nguy hiểm.

Giải đấu hàng đầu nước Anh đã bán rất tốt cho người tiêu dùng trên toàn thế giới là 'giải đấu tốt nhất thế giới' bởi vì nó là giải đấu hấp dẫn nhất và quan trọng hơn hết, là giải đấu cạnh tranh nhất. Đó là một vở kịch không có kịch bản, hoàn toàn không thể đoán trước được vì sân chơi là bằng phẳng. Họ đã xây dựng một thương hiệu tỷ đô bằng cách giả vờ như thế, nhưng chiếc cúp vô địch thứ năm trong sáu mùa giải đã phơi bày những nền tảng yếu kém của nó.

Tuy nhiên, cần công nhận Martin Tyler, giọng nói của phát sóng Sky Sports trong ba thập kỷ qua, anh ấy, cùng với nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong truyền thông Anh, vẫn đang cố gắng duy trì sự giả tạo của sự quan tâm. "Một trong những điểm hấp dẫn lớn của Premier League là nó không phải là một giải đấu của một đội bóng," anh ấy khẳng định, mà không hề có chút sự mỉa mai nào, vào ngày Arsenal tất nhiên sẽ thua trước sự vượt trội của City.

Như một màn trình diễn của sự mê tín, đó là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất cho thấy Premier League kết luận rằng sẽ không có sự tham gia của nhà nước trong việc điều hành Newcastle United, và Chelsea nghĩ rằng Frank Lampard sẽ là một bổ nhiệm tạm thời hợp lý...

Premier League cũng gần giống Super League

Rõ ràng, các fan hâm mộ bóng đá là một nhóm rất trung thành, đặc biệt là tại Anh. Mặc dù xuất hiện của 'Big Six' đã buộc tất cả những đội tham gia khác phải tập trung vào việc giữ vị trí của mình trong giải đấu bóng đá đắt giá nhất thế giới, nhưng các fan vẫn đổ đầy các sân vận động trên khắp đất nước, tạo ra một bầu không khí và một cuộc thi tuyệt vời mà Premier League đã đóng gói hoàn hảo cho khán giả truyền hình toàn cầu.

Và đó là điều quan trọng, bởi vì việc bán quyền truyền hình quốc tế là nguồn tiền chính; đó là số tiền đã đưa Premier League lên một tầm cao tài chính khác hẳn so với bất kỳ giải đấu nội địa nào khác ở châu Âu. Đó là lý do vì sao Florentino Perez & Co. rất khao khát một Super League. Anh đã có một giải đấu của riêng mình, vì vậy họ muốn có một giải đấu như vậy.

Do đó, không có mối đe dọa ngay lập tức đối với sức mạnh tài chính của Premier League - thỏa thuận mới nhất của Mỹ, kéo dài đến năm 2028, trị giá đến 2,7 tỷ đô la Mỹ (2 tỷ bảng Anh) - vì hầu hết các fan ở nước ngoài chỉ theo dõi những đội như M.U, Chelsea, Arsenal và Liverpool.

Sự khó lường

Tuy nhiên, điều đó trong chính nó có thể là một vấn đề tiềm ẩn vì sự thành công bền vững của Man City. Tại sao các fan của 'Big Six' tiếp tục xem hàng tuần nếu họ đã biết ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vô địch trước khi mùa giải bắt đầu? Sự không đoán trước không chỉ là yếu tố quan trọng trong sức hấp dẫn của Premier League - đó chính là bản chất của thể thao.

Serie A có nhiều vấn đề, nhưng một trong những lý do chính tại sao giá quyền truyền hình của nó giảm là Juventus giành chín Scudetti liên tiếp. Vì vậy, việc có ba đội vô địch khác nhau trong ba năm qua - kết hợp với thành công của các câu lạc bộ của nó trên đấu trường châu lục trong mùa giải này -đã góp phần tạo nên điều kỳ diệu cho tuyên bố 'Calcio đã trở lại!'

Rõ ràng, Napoli đã dễ dàng đăng quang vô địch mùa giải năm nay, nhưng vấn đề lớn hơn ở đây không phải là một đội bóng chạy trốn khỏi giải đấu - đội bóng tuyệt vời của Luciano Spalletti đã mang lại niềm vui đến cho cả thành phố và thu hút sự chú ý của toàn thế giới đến Stadio Diego Armando Maradona - mà chính là một đội bóng giành chiến thắng mỗi năm.

Giải đấu như sân khấu của một đội bóng

Đó là lý do tại sao cảnh Man City đang giơ cao chiếc cúp vào Chủ Nhật vừa qua không phải là 'một quảng cáo tuyệt vời cho Premier League' - câu nói thường được các chuyên gia bóng đá Anh thường nhắc đến sau một trận đấu căng thẳng chơi trước đông đảo khán giả. Họ là một đội bóng tuyệt vời, có thể là đội bóng hay nhất mà bóng đá Anh từng thấy, nhưng sự thật phiền toái là chiến thắng của họ không phải là lý do để mừng - mà là để lo ngại.

Như một nghiên cứu gần đây của FIFA đã phát hiện, những người chiến thắng giải đấu ở Anh (thường là Man City) hiện đang giành được hơn 80% số điểm có sẵn - theo quan điểm đó, Premier League là giải đấu ít cạnh tranh thứ bảy ở châu Âu.

Kỳ tích của Leicester City năm 2016 chắc chắn có vẻ đã rất lâu rồi. Premier League đã đắm mình trong câu chuyện cổ tích 5.000-1 của những chú cáo, vì nó mang lại một nhà vô địch khác trong bốn mùa giải. Đối với họ, điều đó tạo ra một sự tương phản rõ rệt - và thỏa mãn - so với Serie A, Bundesliga và Ligue 1, đều bị coi là giải đấu của một đội bóng. Tuy nhiên, đó chính là những gì Premier League đã trở thành...

Chức vô địch xen giữa của Liverpool

Ngay khi HLV Guardiola làm quen với bóng đá Anh, Man City đã bắt đầu viết lại các kỷ lục. 97 và 92 điểm không còn đủ để đảm bảo vị trí đầu bảng, điều đó phản ánh một cách lố bịch về sức mạnh tổng thể của đối thủ.

Một nỗ lực lịch sử, khổng lồ từ một đội Liverpool xuất sắc chỉ để giành được một danh hiệu - mà họ vẫn bị một số fan chỉ trích, mặc dù giờ đây đó trở thành một thành tích đặc biệt hơn với mỗi mùa giải thành công của Man City.

Tất nhiên, lập luận đối lập sẽ là Man City đã nâng cao tiêu chuẩn của bóng đá Anh; trách nhiệm đó nằm trên các đối thủ của họ để đánh bại nó. Và Liverpool đã chứng minh điều đó. Nhưng chiến thắng 2019-20 đó đã được làm cho trông như một hiện tượng bất thường, một sự nghỉ ngơi tạm thời trước cuộc tấn công của Man City.

Thực sự, điều đáng sợ cho các nhóm tiếp thị của Premier League, Sky và BT Sport, chính là không có dấu hiệu nào cho thấy sự thống trị của Man City sẽ kết thúc sớm. Một số người thậm chí cầu nguyện cho việc Pep ra đi, hy vọng việc loại bỏ một thiên tài chiến thuật sẽ giúp cân bằng lại tình hình!

Man City thiết lập trật tự mới

Tuy nhiên, nguồn tiền dầu của Man City là vô tận. Các huấn luyện viên và cầu thủ hàng đầu sẽ tiếp tục đến Etihad miễn là Abu Dhabi muốn. Chức vô địch vẫn sẽ thuộc về họ.

Có một niềm tin sai lầm - và cực kỳ không công bằng - rằng đội Arsenal trẻ trung và hấp dẫn của Mikel Arteta "chùn bước" trong mùa giải này, nhưng thực tế họ không làm điều đó. Họ chỉ đơn giản là chịu thua trước trật tự mới, không tự nhiên của Premier League.

Lấy ra bốn cầu thủ khỏi đội hình xuất phát của Man City - như Guardiola đã làm cho chuyến đi khó khăn đến Everton (ít nhất là trên lý thuyết!) - và họ sẽ được thay thế bằng những tài năng hàng đầu của băng ghế dự bị mạnh nhất mà bóng đá từng thấy. Nhưng chỉ cần lấy ra một trung vệ sao từ đội hình của Arsenal, họ sẽ hoàn toàn sụp đổ.

'Giấc mơ sẽ thành sự thật'?...

Vấn đề chính là: không đội nào có thể chọi được với đội hình huyền thoại của Man City trong suốt cả một mùa giải. Do đó, hiện nay có khả năng rất lớn là Man City sẽ thêm hai danh hiệu khác vào bộ sưu tập của họ, điều đó sẽ tuyệt vời cho cả huấn luyện viên người Catalan và câu lạc bộ của ông.

Như Guardiola đã tuyên bố gần đây, cuộc đua giành cú ăn ba của đội bóng của ông là "như một giấc mơ trở thành hiện thực". Tuy nhiên, đối với Premier League và các đối tác phát sóng của nó, đó lại là một cơn ác mộng, bởi dù có nỗ lực hết sức của Tyler và các đồng nghiệp, các fan bóng đá trên toàn thế giới giờ đây đang thức tỉnh với sự thật rằng giải đấu bóng đá cạnh tranh nhất thế giới lại không phải là như vậy.