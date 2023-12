Mãn nhãn màn ra mắt ấn tượng của VF 7 trong không gian đậm chất thời trang và công nghệ

VF 7 Show - Để đam mê dẫn lối mở màn đầy ấn tượng với sự xuất hiện của Hoa hậu Lương Thùy Linh trong thiết kế đầy sáng tạo của NTK Lê Thanh Hòa bên cạnh mẫu xe điện mới ra mắt thị trường của VinFast.

Thiết kế của Lê Thanh Hòa có điểm nhấn chữ V in bằng công nghệ 3D, chất liệu lấp lánh phản quang tạo nét khỏe khoắn, uyển chuyển, tỏa sáng bên cạnh ngoại hình cá tính, hiện đại của VF 7.

Màn trình diễn vedette của Hoa hậu Kỳ Duyên và siêu mẫu Minh Triệu khiến nhiều khách mời "không thể rời mắt" bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa ngôn ngữ thiết kế của thời trang và mẫu xe cá tính, dẫn lối đam mê VF 7.

VinFast VF 7 là mẫu xe điện thông minh hòa trộn giữa vẻ ngoài thời trang và các tính năng tiện nghi hiện đại, đại diện cho cá tính năng động, đẳng cấp và khởi nguồn sáng tạo, dẫn lối đam mê.

Bộ sưu tập mang phong cách Futurism, hòa trộn giữa sự năng động của thể thao và vẻ đẹp hiện đại trong một thế giới công nghệ đa sắc màu. Đây cũng là "DNA" của VinFast VF 7 khi được được trang bị hàng loạt tính năng thông minh và công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS).

Những tính năng chỉ có trên ô tô điện VinFast như trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói đa vùng miền; giải trí không giới hạn với kho truyện tiếu lâm, âm thanh sống động; giám sát xe, gọi cứu hộ tự động. Các tính năng ADAS tiên tiến như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù… thường chỉ thấy trên các dòng xe cao cấp cũng được trang bị trên VF 7. Đây là sự khác biệt hoàn toàn của VF 7 so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

"Đây là lần đầu tiên NTK Lê Thanh Hòa ra mắt bộ sưu tập của mình kết hợp cùng một mẫu xe ô tô, không chỉ vì sự đồng điệu trong định hướng phát triển bền vững và cam kết bảo vệ môi trường, mà cơ hội để mở rộng với những sáng tạo mới mẻ trong phong cách thiết kế của mình", NTK Lê Thanh Hòa chia sẻ.

Theo anh, VF 7 không chỉ là một sản phẩm của công nghệ mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, với ngôn ngữ thiết kế "Vũ trụ phi đối xứng" độc đáo. Điều này tạo nên một sự khác biệt, một dấu ấn riêng biệt cho VF 7 so với những mẫu xe khác trên thị trường.

Chất liệu chủ đạo của bộ sưu tập là metallic, đồng điệu với thiết kế cá tính, táo bạo và đầy sức sống của mẫu xe điện mạnh nhất phân khúc C hiện nay. VF 7 có hai phiên bản Base và Plus, trong đó bản Plus được trang bị hai động cơ điện có tổng công suất tối đa lên tới 349 mã lực (260 kW), mô-men xoắn cực đại 500 Nm cùng hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian, mang đến trải nghiệm lái mạnh mẽ vượt tầm phân khúc.

Lê Thanh Hòa theo đuổi dòng thời trang cao cấp nhưng hướng tới sử dụng những chất liệu thân thiện với môi trường. Do đó, đây là cơ duyên và cũng là tiếng nói chung của thương hiệu thời trang Lê Thanh Hòa và thương hiệu xe điện VinFast.

Thông qua sự kết hợp này, "Nhà thiết kế thời trang của năm 2022" muốn chứng minh rằng, với sức sáng tạo không giới hạn, chúng ta có thể tạo nên những sản phẩm vươn tầm quốc tế, đồng thời góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi trường.

Sự kết hợp giữa thời trang và công nghệ cũng là một xu thế mới trong thiết kế ô tô, hướng tới đề cao trải nghiệm và sự thoải mái của người dùng. Theo NTK Lê Thanh Hòa, VF 7 không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là một tuyên bố về phong cách và đẳng cấp.

Theo thông tin từ VinFast, từ 12h ngày 02/12/2023 đến hết 24h ngày 30/12/2023, hãng sẽ chính thức nhận đặt cọc mẫu xe VF 7 với nhiều ưu đãi hấp dẫn đi kèm. Dự kiến, VinFast sẽ bàn giao xe cho những khách hàng đầu tiên trước Tết Nguyên đán.