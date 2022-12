Mạng lưới ngầm bí mật giúp Ukraine phá hủy quân Nga ở Donetsk

Binh sĩ Ukraine đang vận chuyển vũ khí. Ảnh IT

Đầu tuần này, khoảng 100 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và nhiều thiết bị của họ đã bị phá hủy ở thành phố Horlivka, tỉnh Donetsk sau khi những người ủng hộ Kiev trong khu vực cung cấp cho lực lượng Ukraine dữ liệu về vị trí của đơn vị Nga, theo Trung tâm Kháng chiến Ukraine (URC).

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ bình luận rằng, những người ủng hộ Ukraine, lực lượng du kích địa phương là những "mạng lưới ngầm bí mật" đang "tiếp tục giúp phá hoại lực lượng Nga bằng cách cung cấp cho các lực lượng Ukraine tọa độ các mục tiêu có giá trị của kẻ thù".

Ông Oleksiy Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine nói với The Wall Street Journal rằng "các chàng trai và cô gái của chúng tôi ở khắp mọi nơi", hỗ trợ chiến dịch của Ukraine nhằm giành lại các khu vực do Nga kiểm soát.

Các quan chức quân sự Ukraine cũng tiết lộ rằng, chính mạng lưới ngầm bí mật ở Kherson đã giúp do thám người Nga và chỉ dẫn các cuộc tấn công chính xác của Kiev nhằm buộc Moscow phải từ bỏ thành phố này vào tháng 11.

ISW cho biết thêm trong bản cập nhật mới nhất rằng, các lực lượng Nga đang nhắm đến việc chiếm toàn bộ Donetsk và đang đẩy mạnh tấn công vào mạn phía tây của tỉnh này, nhằm củng cố các cuộc tấn công vào trung tâm hành chính của khu vực. Tuy nhiên, mạng lưới ngầm những người ủng hộ Ukraine và lực lượng du kích địa phương đang âm thầm giúp Kiev phá hoại những nỗ lực đó của Nga.

Hôm 15/12, các quan chức ly khai ở Donetsk được Nga hậu thuẫn đã cáo buộc lực lượng Kiev tiến hành "vụ pháo kích lớn nhất kể từ năm 2014" vào khu vực. Thị trưởng do Moscow bổ nhiệm của thành phố, Alexei Kulemzin cho biết trên mạng xã hội rằng Ukraine đã bắn "40 quả rocket" vào khu vực đồng thời công bố những hình ảnh mà ông nói là ô tô và các tòa nhà bị hư hại trong vụ tấn công.