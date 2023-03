Gầm rú giữa lòng thành phố

Thời gian qua, người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị rất bất bình khi thường xuyên chứng kiến cảnh mỗi đêm có rất nhiều thanh thiếu niên, học sinh điều khiển mô tô, xe máy điện phóng nhanh, vượt ẩu trên đường.

Dùng khẩu trang y tế che biển số xe, mang theo phóng lợn phóng nhanh giữa đường phố Đông Hà. Ảnh: CAĐH cung cấp

Chị Trần Thị Phượng (trú phường 3, thành phố Đông Hà) bức xúc nói: "Có lần tôi đang đi bộ ở công viên Fidel thì một nhóm thanh thiếu niên điều khiển mô tô phóng nhanh, gầm rú inh ỏi như kiểu đua xe. Đặc biệt có trường hợp bốc đầu xe rồi đáp đất loạng choạng suýt ngã khiến tôi giật mình bỏ chạy vì sợ bị tông trúng".

Ông Nguyễn Phi Thường (trú phường 1, thành phố Đông Hà) cho hay, có những nhóm thanh thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, hú còi trên đường. Có nhóm còn mang theo cả dao phóng lợn lượn lờ trên đường.

Thả tay, phóng xe trên đường là hành vi rất nguy hiểm, gây bức xúc trong nhân dân. Ảnh: CAĐH cung cấp

Bức xúc nhất là những thanh thiếu niên này thể hiện thái độ thách thức pháp luật. Cụ thể là khi lực lượng cảnh sát giao thông lập điểm thực hiện nhiệm vụ, một số thanh thiếu niên đã điều khiển mô tô chạy ngang la hét, lạng lách đánh võng, bốc đầu, cà chân chống xuống đường tạo tia lửa…

"Chúng tôi đề nghị lực lượng công an tăng cường xử lý những trường hợp hống hách, coi thường pháp luật và tính mạng của nhân dân khi tham gia giao thông" – ông Thường nói.

Cần giáo dục, răn đe

Trước thực trạng gây bức xúc nhân dân nêu trên, thời gian qua lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là Công an thành phố Đông Hà đã liên tục tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Những chiếc xe hạ gầm, độ pô, thay đổi kích cỡ lốp nhỏ hơn... của những thanh thiếu niên chạy lạng lách, đánh võng trên đường. Ảnh: Ngọc Vũ

Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thành phố Đông Hà cho biết, từ ngày 15/12/2022 đến 28/3/2023, đơn vị đã phát hiện, xử lý 66 trường hợp thanh thiếu niên, học sinh (22 nữ, 44 nam) vi phạm luật giao thông. Trong đó, đơn vị xử phạt cảnh cáo 21 trường hợp từ 14 đến 16 tuổi; phạt vi phạm hành chính 22,5 triệu đồng với 45 trường hợp từ 16 đến dưới 18 tuổi; phạt 66 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện với số tiền 92,4 triệu đồng.

Ngoài xử lý vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thành phố Đông Hà còn thông báo đến chính quyền địa phương, nhà trường, phụ huynh nhằm giáo dục, giám sát thanh thiếu niên, học sinh không tái diễn việc vi phạm luật giao thông. Đặc biệt, phụ huynh các thanh thiếu niên phải ký cam đoan đưa kết cấu của những chiếc xe độ về nguyên trạng ban đầu, đúng quy cách kỹ thuật mới được nhận xe về.

Nhiều chiếc xe đã bị tháo biển số để tránh sự phát hiện, xử lý của công an. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thành phố Đông Hà, có những trường hợp lập hội nhóm trên mạng xã hội để hẹn thời gian, địa điểm tụ tập chạy theo đoạn, lạng lách đánh võng trên đường. Nhiều trường hợp vi phạm đã thực hiện hành vi nguy hiểm như thay đổi kết cấu xe (độ xe – hạ gầm, thay lốp nhỏ, gắn còi hú…), lạng lách đánh võng, bốc đầu, cà chân chống giữa đường… Đặc biệt, có một số nhóm thanh thiếu niên còn mang cả phóng lợn ngang nhiên chạy nhanh vượt ẩu giữa đường.

Những trường hợp này, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thành phố Đông Hà phối hợp với nhiều lực lượng mới có thể dừng xe, xử lý để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, những thanh thiếu niên vi phạm còn độ còi to để phát âm thanh vượt mức cho phép, thậm chí còn làm còi hú cho mô tô của mình. Ảnh: Ngọc Vũ

Trung tá Trần Trung Hải - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thành phố Đông Hà cho biết, để chấn chỉnh tình trạng trên, Công an thành phố Đông Hà đã lập kế hoạch, huy động nhiều lực lượng cùng tham gia để tuần tra kiểm soát nhằm xử lý triệt để vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân.

Theo trung tá Hải, bên cạnh việc xử lý vi phạm của lực lượng công an, cần sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, nhà trường, đặc biệt là gia đình trong việc giáo dục con em mình.

Được biết, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm luật giao thông như nêu trên xảy ra không chỉ trên địa bàn thành phố Đông Hà. Lực lượng công an các địa phương đã tích cực vào cuộc, xử lý nhưng chưa thể triệt để.

Một nhóm thanh thiếu niên bị Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thành phố Đông Hà phát hiện, xử lý khi lạng lách đánh võng ở khu vực công viên Fidel. Ảnh: CAĐH cung cấp

Ông Phan Hữu Huyện – Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua đơn vị đã chỉ đạo Phòng GDĐT các địa phương, nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh nhằm kéo giảm tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông, đạt kết quả tích cực.

Một thanh niên chạy lạng lách, đánh võng trên đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà rồi tự ngã và bị cảnh sát giao thông xử lý. Ảnh: Ngọc Vũ

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng học sinh vi phạm Luật An toàn giao thông, chủ yếu ở các lỗi lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm… Thời gian tới, Sở tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, nhà trường phối hợp với công an, chính quyền địa phương để phụ huynh ký cam kết không cho học sinh chưa đủ tuổi sử dụng mô tô, học sinh đi học phải đội mũ bảo hiểm, không vi phạm luật giao thông… Đặc biệt là khi công an thông báo các trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông, nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh giáo dục, giám sát.

Không chỉ nam giới mà nữ giới cũng tham gia vào những "chuyến xe bay". Ảnh: CAĐH cung cấp

Theo ông Huyện, đối với học sinh, nhà trường không thể "cầm tay đến tối, gối đầu đến sáng", nhà trường cũng không thể quản lý học sinh khi đã rời khỏi trường. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em mình, đừng để những việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông ở tỉnh Quảng Trị. Clip: CAĐH cung cấp