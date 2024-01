Masan mở rộng hàng nghìn cửa hàng theo mô hình WinMart+ Nông thôn, hội viên WIN đạt tới 8 triệu người

Hôm nay, 30/1, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, "Masan" hoặc "Công ty") đã công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán của Quý 4/2023 và cả năm 2023.

Theo số liệu công bố, doanh thu thuần của Masan trong năm 2023 đạt 78.252 tỷ đồng, tăng 2,7% so với 76.189 tỷ đồng trong năm 2022. Doanh thu quý 4/2023 đạt 20.782 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ. Tài chính vững mạnh, dòng tiền tự do ("FCF") của Masan cải thiện lên 7.454 tỷ đồng trong năm 2023, tăng đáng kể so với 887 tỷ đồng trong năm 2022.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan.



Đánh giá về kết quả kinh doanh trong năm 2023, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan chia sẻ: "WinCommerce đang trên đà gặt hái lợi nhuận bền vững trong năm 2024. Masan Consumer Holdings đang quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Nền tảng FMCG toàn cầu của Masan đã cho thấy những kết quả tích cực khi tương ớt CHIN-SU nằm trong top 8 sản phẩm bán chạy nhất trên Amazon. MEATDeli đang bắt đầu thu hút được người tiêu dùng trên quy mô lớn. Quá trình số hóa thị trường tiêu dùng Việt Nam đang tăng tốc với việc chương trình hội viên WIN đạt 8 triệu người tiêu dùng tham gia. Masan sẽ tiếp tục "keep going", không ngừng tạo giá trị cho Việt Nam, người tiêu dùng, cổ đông và Masaners".

Mảng kinh doanh tiêu dùng tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trên 40%

Theo đại diện của Tập đoàn Masan, trong năm 2023, nảng kinh doanh tiêu dùng cốt lõi của Masan với 3 thành viên chủ lực là: The Crown X (hợp nhất của Mansan Consumer Holding và WinConmerce), Masan MeatLife (MML) và Phúc Long (PLH) tiếp tục ghi nhận lợi nhuận hoạt động kinh doanh ("EBIT") tăng trưởng ở mức 40,1% trong năm 2023 so với cùng kỳ nhờ lợi nhuận kỷ lục của Masan Consumer Holdings ("MCH") và khả năng sinh lời vững bền của WinCommerce ("WCM") bất chấp tiêu dùng suy yếu ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế vi mô và vĩ mô.

Khách hàng mua sắm nhộn nhịp dịp cuối tuần tại siêu thị WinMart

TCX- nền tảng tiêu dùng, bán lẻ tích hợp của Masan ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mang lại doanh thu 57.684 tỷ đồng trong năm 2023 bất chấp sự suy yếu của tiêu dùng.

WCM tiếp đà tăng trưởng EBIT và ghi nhận lợi nhuận sau thuế (LNST)] nhóm sản phẩm hàng bách hóa đạt con số dương trong quý 4/2023, là cột mốc quan trọng cho lộ trình đạt mức hòa vốn lợi nhuận sau thuế (LNST) cả năm của WCM. WCM ghi nhận doanh thu 30.054 tỷ đồng trong năm 2023 và 7.653 tỷ đồng trong quý 4/2023, tăng lần lượt 2,3% và 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ tác động tích cực của việc mở cửa hàng mới, sự tăng trưởng mạnh mẽ của các của hàng được chuyển đổi và thành công trong việc nâng cấp mô hình cửa hàng.

Cũng theo bản báo cáo này, trong năm 2023, WCM tập trung vào công tác tìm ra mô hình phù hợp cho người tiêu dùng khu vực nông thôn và thành thị (Cửa hàng WIN và WinMart+ Nông thôn). Ưu tiên việc cải tạo, nâng cấp cửa hàng hơn mở rộng quy mô mạng lưới, WCM đã mở mới 312 cửa hàng WinMart+ ("WMP"), trong đó có 67 cửa hàng WMP được mở mới trong quý 4/2023. WCM kết thúc năm với tổng số 3.633 cửa hàng, siêu thị trên toàn quốc. Với kết quả vượt trội của mô hình cửa hàng WIN và WinMart+ Nông thôn, WCM cải tạo 309 cửa hàng WIN và 1.100 cửa hàng Nông thôn trong nửa cuối năm 2023, vượt kế hoạch ban đầu là 250 cửa hàng WIN và 676 cửa hàng Nông thôn.

Xuyên suốt năm 2023, WCM có tổng cộng 1.615 cửa hàng được nâng cấp, chiếm 46% mạng lưới cửa hàng tiện lợi, đã chứng tỏ khả năng phục hồi và hiệu quả vượt trội. Điều này mang lại niềm tin cho ban lãnh đạo về đà tăng trưởng được tiếp diễn trong năm 2024.

Đặc biệt, từ tháng 1/2023, MSN đã triển khai thành công chương trình Hội viên WIN trên toàn quốc, mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng khi mua sắm tại hệ sinh thái của Masan. Chương trình đã thu hút 8 triệu hội viên, đóng đóng góp đáng kể 55% vào tổng doanh thu[ của WCM. Chương trình hội viên WIN là cánh cổng giúp MSN kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, thấu hiểu hơn những nhu cầu hàng ngày của họ.Theo đó, tổng chi tiêu hàng tháng của mỗi thành viên cho thấy sự tăng trưởng ổn định, đạt 581.000 đồng vào tháng 12/2023, so với mức 486.000 đồng vào tháng 3/2023.

MCH- một trong 2 thành viên chủ lực của TCX ghi nhận 29.066 tỷ đồng doanh thu thuần và 7.431 tỷ đồng EBITDA trong năm 2023. Doanh thu tăng 3,4% so với cùng kỳ trong năm 2023 và quý 4/2023.

MCH tiếp tục đạt được một quý kỷ lục về lợi nhuận, tạo ra mức tăng trưởng LNST ấn tượng 30,5% trong năm 2023 so với cùng kỳ, trong khi vẫn duy trì mức hàng tồn kho lành mạnh. Đây là thành quả của việc luân chuyển sản phẩm có biên lợi nhuận cao hợp lý, chiến lược giá củng cố bởi thương hiệu mạnh và vận hành hiệu quả. Nhằm tăng tốc quá trình đổi mới sản phẩm và nâng cao tỷ lệ thành công, MCH sẽ triển khai mô hình ra mắt sản phẩm mới trên hệ thống chuỗi cửa hàng, siêu thị WCM và các kênh digital.

Trong năm 2023, chiến lược "Go Global" với điểm nhấn là thương hiệu CHIN-SU mang lại nhiều kết quả tích cực. Doanh thu xuất khẩu tăng lên 1.005 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, tại thị trường Mỹ, tương ớt CHIN-SU giữ vững vị trí trong top 8 sản phẩm bán chạy nhất trên Amazon. Theo đó, từ năm 2020 đến năm 2023 tổng doanh xuất khẩu đạt tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) mạnh mẽ ở mức 31%.

MML đã mang lại doanh thu và tăng trưởng EBITDA bền vững cho hầu hết các phân khúc sản phẩm (ngoại trừ gà trang trại) nhờ doanh số tăng mạnh. Doanh thu MML đạt 6.984 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu tăng ở tất cả các phân khúc, ngoại trừ gà trang trại. Trên cơ sở báo cáo, doanh thu đã tăng 46,0% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2023.

Trong năm 2023, MML tiếp tục đạt được doanh số và tỉ lệ sử dụng cao hơn nhờ chiến lược giá cả cạnh tranh, giúp thu hẹp khoảng cách giá giữa các sản phẩm MEATDeli với thịt tại chợ truyền thống (thực hiện từ đầu năm 2022). Bên cạnh đó, với việc tích hợp vào chương trình hội viên WIN, các sản phẩm MEATDeli tại các cửa hàng của WCM đạt doanh số bán hàng hàng ngày trên mỗi điểm bán tăng mạnh 33%. EBITDA của MML chuyển biến tích cực lên 266 tỷ đồng nhờ việc tăng thêm 157 tỷ đồng từ thịt chế biến và cải thiện đáng kể biên lợi nhuận của thịt lợn tươi có thương hiệu.



Trong năm 2023, Phúc Long ghi nhận doanh thu 1.535 tỷ đồng. PLH đã nâng cao khả năng sinh lời bằng cách tối ưu hóa số lượng ki-ốt, đạt được 255 tỷ đồng EBITDA, đạt tăng trưởng 30,6% trong năm 2023 so với cùng kỳ.

Khu vực rau củ phong phú tại siêu thị WinMart.

Masan dự kiến doanh thu năm 2024 đạt 84.000-90.000 tỷ đồng: Kế hoạch của các công ty thành viên cụ thể ra sao?

Từ kết quả kinh doanh trong năm 2023, sang đến năm 2024, Masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất nằm trong khoảng từ 84.000 đến 90.000 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt từ 7% đến 15% so với cùng kỳ. Đây là kết quả kinh doanh dự kiến tương ứng với các kịch bản khác nhau về điều kiện vĩ mô. LNST cốt lõi trước phân bổ cho cổ đông thiểu số (Core NPAT Pre – MI) dự kiến sẽ nằm trong khoảng 2.290 đến 4.020 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với 1.950 tỷ đồng trong năm 2023. Bên cạnh đó, Masan sẽ tiếp tục giảm đòn bẩy để cải thiện bảng cân đối kế toán, giảm lợi ích ở các mảng kinh doanh không cốt lõi trong khi vẫn duy trì chiến lược phân bổ vốn chặt chẽ.

Cụ thể, TCX dự kiến đạt doanh thu thuần trong khoảng 63.000 đến 68.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng từ 9% đến 18% so với năm 2023.

PLH dự kiến đạt 1.790 đến 2.170 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 17% đến 41% so với cùng kỳ. PLH dự kiến mở từ 30 đến 60 cửa hàng mới ngoài WCM (bao gồm cửa hàng tiêu chuẩn, cửa hàng Flagship và ki-ốt) tập trung vào Hà Nội và TP.HCM.

MML dự kiến đạt doanh thu thuần trong khoảng 7.100 và 7.800 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 2% đến 12% so với cùng kỳ nhờ tập trung đầu tư vào mảng kinh doanh thịt chế biến và giảm quy mô trang trại chăn nuôi gà. MML đã và đang nỗ lực định vị Ponnie là thương hiệu xúc xích tiệt trùng cao cấp.

MHT dự kiến đạt doanh thu thuần từ 15.000 đến 15.800 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt 6% đến 12% so với cùng kỳ. MHT sẽ triển khai hoạt động nổ mìn trong quý 1/2024 và chuyển sang khai thác mỏ phía Đông. Trọng tâm của MHT là thực hiện các hoạt động tối ưu hóa chi phí, đặc biệt là trong hoạt động vận hành, thu mua, đồng thời giảm đòn bẩy tài chính.

Trong bối cảnh thị trường vốn đầy biến động, các doanh nghiệp sở hữu mảng kinh doanh tập trung vào người tiêu dùng tạo ra dòng tiền vững chắc như Masan có nhiều lợi thế tiếp cận thị trường vốn trong nước và quốc tế với những điều kiện rất thuận lợi. Hoạt động kinh doanh không mang tính chu kỳ của Masan giúp ban lãnh đạo tự tin vào những thuận lợi phía trước trong việc gia tăng thanh khoản của Công ty vào những tháng sắp tới.