Mason Greenwood thẳng thừng từ chối cơ hội trở lại M.U

Greenwood không muốn trở lại M.U

Do có hành vi hành hung và lạm dụng tình dục đối với cô bạn gái Harriet Robson nên tiền đạo Mason Greenwood của M.U đã bị cảnh sát bắt hồi tháng 1/2022. Trải qua quá trình dài điều tra của lực lượng chức nắng, chân sút người Anh đã được tuyên trắng án sau đó 1 năm rưỡi.

Tuy HLV Erik ten Hag rất muốn đưa Greenwood trở lại đội một M.U, nhưng do gặp phải sự phản đối gay gắt của các fan hâm mộ nên HLV Ten Hag và Ban lãnh đạo M.U buộc phải đem chân sút 22 tuổi cho Getafe mượn ở Hè 2023.

Greenwood không có ý định trở lại thi đấu cho M.U. Ảnh: Getty.

Trong màu áo Getafe, Greenwood đã dần tìm lại phong độ đỉnh cao. Bằng chứng là việc anh đã đóng góp được 7 pha lập công và 5 đường kiến tạo thành bàn sau 25 lần ra sân trên mọi đấu trường (thi đấu tổng cộng 1.918 phút).

Mới đây, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe thừa nhận rằng, nếu xét thấy Greenwood vẫn phù hợp với M.U và các fan ham mộ không phản đối gay gắt, ông và các cộng sự sẵn sàng đưa tuyển thủ Anh trở lại sân Old Trafford khi hết hạn hợp đồng cho mượn ở Getafe vào ngày 20/6 tới.

Tuy nhiên, theo tờ The Athletic, Greenwood không có ý định trở lại sân Old Trafford. Nguyên nhân do chân sút sinh năm 2001 cảm thấy mình không nhận được sự hỗ trợ tích cực từ nửa đỏ thành Manchester khi gặp phải bê bối.

Hợp đồng hiện tại giữa Greenwood với M.U chỉ còn thời hạn tới tháng 6/2025. Hiện tại, anh đang nhận được sự quan tâm từ 2 đội bóng lớn ở La Liga là Barcelona và Atletico Madrid.

Với động thái này của Greenwood, gần như chắc chắn, M.U sẽ bán anh trong Hè 2024 nếu nhận được mức giá hợp lý.