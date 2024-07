Mặt bằng bán lẻ tại TP.HCM tiếp tục tăng giá ở những lĩnh vực nào?

Giá thuê bất động sản bán lẻ tiếp tục tăng

Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm, Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (Dat Xanh Services-FERI) đánh giá bất động sản bán lẻ đang duy trì đà tăng trưởng tốt, cải thiện về nguồn cung và giá thuê.

Tại TP.HCM, tổng nguồn cung tăng 4% theo năm, đạt khoảng 1,54 triệu m2. Bên cạnh các dự án đang xây dựng, nguồn cung bất động sản bán lẻ đã có sự cải thiện, nguồn cung mới đến từ các trung tâm thương mại mới như Vincom Mega Mall Grand Park và sự trở lại của Vincom 3/2 sau quá trình nâng cấp.

Giá thuê tiếp tục tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức trung bình 53,3 USD/m2. Tỷ lệ lấp đầy cũng tăng 2% so với cùng kỳ, đạt mức 92%. Các chuyên gia cho rằng giá thuê mặt bằng bán lẻ tại các trong trung tâm thương mại có sự tăng trưởng do nhu cầu cao nhưng chưa đủ nguồn cung mới để đáp ứng.

Bất động sản bán lẻ cải thiện nguồn cung và giá thuê. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, dữ liệu của JLL Việt Nam cũng cho thấy trong quý II/2024, thị trường trung tâm thương mại trọng điểm tại TP.HCM ghi nhận mức hấp thụ thuần lên đến khoảng 33.500 m2, và được đóng góp chủ yếu bởi khu vực ngoài trung tâm.

Theo đó, tổng nguồn cung tại khu ngoài trung tâm được mở rộng lên mức 570.500 m2, trong khi diện tích cho thuê tại khu trung tâm duy trì ở mức 84.100 m2. Cùng với sự ra mắt của nguồn cung mới, tỷ lệ trống của trung tâm thương mại trọng điểm tại khu ngoài trung tâm đã có sự cải thiện đáng kể, giảm từ 5% trong quý trước xuống 4,2% trong quý II/2024.

Trong quý II/2024, thị trường bán lẻ TP.HCM chứng kiến giá thuê ổn định. Giá thuê thuần của trung tâm thương mại trọng điểm khu trung tâm nhích nhẹ lên mức 83,4 USD/m2/tháng, tăng 0,4% so với quý trước, thể hiện khả năng của thị trường này trong việc duy trì vị thế và thu hút các nhà bán lẻ hạng sang.

Tương tự, giá thuê khu ngoài trung tâm vẫn ổn định ở mức 35,5 USD/m2/tháng, với mức tăng không đáng kể là 0,3% so với quý trước. So với cùng kỳ năm trước, giá thuê khu ngoài trung tâm ghi nhận mức giảm 1,3% do sự ra mắt của nguồn cung mới vào cuối năm 2023 với giá thuê trung bình tương đối thấp hơn mặt bằng chung.

Triển vọng bất động sản bán lẻ các tháng cuối năm

Ghi nhận thực tế của PV, nhiều trung tâm thường mại nổi bật tại TP.HCM trong thời gian gần đây, thu hút khách thuê như Vincom Mega Mall Grand Park (TP.Thủ Đức), Thisomall Phan Huy Ích (Gò Vấp), Thiso Mall Sala (TP.Thủ Đức)..

Ông Phạm Anh Khôi – Viện trưởng Dat Xanh Services-FERI đánh giá về nhu cầu, các tháng đầu năm 2024, nhu cầu thuê mặt bằng trong trung tâm thương mại tăng cao tại các vị trí thuận tiện giao thông và bãi đỗ xe rộng rãi đúng với xu hướng Shoppertainment. Các chủ đầu tư ngoại đang ngày càng lấn sân hơn vào thị trường Việt Nam, đi đầu là AEON với chiến lược phát triển thêm hàng loạt trung tâm thương mại quy mô lớn tại các tỉnh thành.

Các ngành hàng F&B, thời trang và khu vui chơi trẻ em là lực đẩy quan trọng giúp bất động sản bán lẻ phục hồi. Ảnh: Gia Linh

Sự tăng trưởng của thị trường mặt bằng bán lẻ cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế và sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các nhà bán lẻ đang mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt là tại các trung tâm thương mại lớn và các khu vực có mật độ dân số cao.

Trong khi đó, bà Trang Lê - Giám đốc cấp cao khối Tư vấn và Nghiên cứu JLL cho rằng các tháng cuối năm 2024, thị trường khu vực trung tâm và ngoài trung tâm dự kiến sẽ duy trì mức cung hiện tại. Nguyên nhân không có thêm nguồn cung trung tâm thương mại trọng điểm mới cho đến hết năm nay.

Đáng chú ý, thị trường bán lẻ tại TP.HCM sẽ tiếp tục phục hồi với giá thuê trung bình tăng nhẹ trong hai quý tiếp theo. Vào cuối năm, thị trường trung tâm thương mại trọng điểm tại khu trung tâm dự kiến sẽ có mức giá thuê khoảng 84 USD/m2/tháng, trong khi thị trường khu ngoài trung tâm dự kiến sẽ lên mức xấp xỉ 38 USD/m2/tháng. Nhu cầu từ các nhà bán lẻ lớn dự kiến sẽ tăng trưởng, đặc biệt trong lĩnh vực F&B, thời trang và khu vui chơi trẻ em.