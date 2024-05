Mất ngủ vì Man City, nhưng HLV Arteta vẫn không thể giúp Arsenal vô địch

HLV Arteta và nỗi ám ảnh trong việc đưa Arsenal lên "ngôi vương"

HLV Arteta chính thức dẫn dắt Arsenal vào tháng 12/2019. Những năm đầu, chiến lược gia người Tây Ban Nha gặp vô vàn khó khăn khi "Pháo thủ" đứng thứ 8 ở mùa giải 2019/20 và 2020/21, thứ 5 ở mùa bóng 2021/22. Khi đó, có không ít fan hâm mộ kêu gọi Ban lãnh đạo CLB sa thải Arteta.

Tuy nhiên, các quan chức Arsenal vẫn quyết định đặt niềm tin vào HLV Arteta. Nhờ đó, đội chủ sân Emirates đã "thay da đổi thịt" và cạnh tranh kịch tính với Man City trong cuộc đua đến ngôi vô địch ở mùa giải 2022/23. Đáng tiếc là "The Gunners" chỉ giành vị trí á quân với 84 điểm sau 38 trận, kém Man City 5 điểm.

Arteta là HLV giàu tham vọng. Ảnh: Getty.

Thất bại trước Man City và đối thủ đồng hương Pep Guardiola khiến HLV Arteta trải qua nhiều đêm mất ngủ. Từ khi ngồi vào "ghế nóng" tại sân Emirates, nhà cầm quân 42 tuổi luôn nuôi tham vọng giúp Arsenal lên ngôi vô địch Premier League.

Bước sang mùa giải 2023/24, HLV Arteta đã thực hiện nhiều chiến thuật khác nhau nhằm giúp Arsenal chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Thậm chí, ông còn yêu cầu Ban lãnh đạo CLB đưa những dòng chữ như This is our time (tạm dịch: đây là thời gian của chúng ta) hay Fight until the end (Chiến đấu đến cùng) vào đường hầm sân Emirates nhằm thôi thúc các học trò không ngừng nỗ lực hơn trong cuộc đua đến ngôi vô địch với Man City.

Thậm chí, ở phòng tập luyện trong nhà tại trung tâm huấn luyện London Colney còn có một bức tường với dòng chữ Win the game with set-pieces (Giành chiến thắng bằng những tình huống cố định). Kết quả, họ ghi tới 20 bàn từ các tình huống cố định tại Premier League 2023/24, nhiều hơn so với bất cứ CLB nào.

Về phần mình, HLV Arteta luôn xem xét kỹ lưỡng và phân tích mọi thứ nhằm đưa ra đấu pháp chiến thuật cũng như đội hình xuất phát tối ưu nhất cho từng trận đấu. Đáng tiếc là mùa giải vừa qua của Arsenal đã không trọn vẹn khi họ tiếp tục cán đích ở vị trí á quân Premier League.

Dòng chữ "Chiến đấu đến cùng" ở đường hầm sân Emirates. Ảnh: Getty.

Nếu thường xuyên theo dõi Arsenal thi đấu, có thể nhận thấy, "Pháo thủ" đã trưởng thành và bản lĩnh hơn. Trong 2 lần chạm trán Man City ở Premier League 2023/24, Arsenal giành được 4 điểm. Đồng thời, họ toàn thắng cả 2 lần đối đầu M.U, Tottenham, giành 4 điểm trước Chelsea và Liverpool.

Với 29 bàn thua, Arsenal là CLB sở hữu hàng thủ tốt nhất Premier League 2023/24. Trên mặt trận tấn công, "The Gunners" có 91 lần dứt điểm tung lưới đối phương. Thành tích này chỉ kém 5 bàn so với CLB có hàng công mạnh nhất là Man City. Thủ môn David Raya của họ giành giải thưởng Găng tay Vàng với 16 trận giữ sạch lưới. Chưa dừng lại ở đó, Arsenal còn có 3 cầu thủ ghi từ 10 bàn thắng trở lên gồm Bukayo Saka (16 bàn), Kai Havertz (13 bàn), Leandro Trossard (12 bàn).

Chắc chắn, ở kỳ chuyển nhượng Hè 2024, HLV Arteta vẫn sẽ tiếp tục hoàn thiện đội hình nhằm tiếp tục cạnh tranh chức vô địch giải Ngoại hạng Anh cùng với Man City ở mùa bóng 2024/25.