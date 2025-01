Mất phương hướng sau khi đăng quang Vietnam Idol, Hà An Huy tái xuất với diện mạo mới

Chiều 6/1, tại buổi ra mắt EP 'N\ tại TP.HCM, Quán quân Vietnam Idol 2023 Hà An Huy đánh dấu sự trở lại của mình với phong cách mới. 7 ca khúc anh trình làng lần này mang nhiều khác biệt so với dòng âm nhạc thị trường. Một phần là bởi Hà An Huy vừa tự sáng tác, lắng nghe chính bản thân mình, vừa hợp tác với các nhạc sĩ Hàn Quốc để tạo điểm nhấn mới.

Cá tính của anh chính là nét lãng tử trong âm nhạc, một chút khắc khoải, mơ hồ và cách thể hiện chân thật, nhẹ nhàng, không ồn ào, khoe giọng... Chính vì thế, những bài hát của anh dễ đi vào lòng người nhưng lại mang hơi thở hiện đại, phóng khoáng.

Hà An Huy ra mắt mini album đầu tay chiều 6/1 tại TP.HCM. Ảnh: C.T.S

Hà An Huy bắt tay với các nhạc sĩ Hàn Quốc Doko, Siha trong ca khúc I miss you, Min Seon trong ca khúc Vắng em. Chính vì vậy, ngoài việc kết hợp với các producer trong nước như HINO, Nguyễn Hồ Hiếu, Đậu Tất Đạt, Hà An Huy cũng trải qua quá trình làm việc nhiều thử thách với đội ngũ sản xuất người Hàn Quốc để cho ra mắt những ca khúc chất lượng, chỉn chu nhất bởi quá trình thu âm tại studio của nhạc sĩ Doko, người từng đảm nhận sáng tác OST cho các bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc.

Ngoài ra, Hà An Huy cũng tiết lộ rằng sẽ có 2 ca khúc trong EP đang được lên kế hoạch để phát hành thêm phiên bản tiếng Hàn trong thời gian tới.

Hà An Huy trình diễn trên sân khấu

7 ca khúc trong album là 7 trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn mới mẻ của Hà An Huy. Người nghe có thể đi qua những cảm xúc vui tươi, rộn ràng trong Anhuyungdung, Sieulieuphieu, Pingpong cho đến khoảng lặng đầy sâu lắng trong I miss you, Vắng em, Ngã hai đường. Và cuối cùng là sự náo nhiệt của Follow up.

Trong đó, Anhuyungdung là ca khúc được Hà An Huy chọn là track nhạc chính, thể hiện đúng nhất tinh thần âm nhạc của mình.

Nam ca sĩ chọn phong cách tự tại trong âm nhạc

Nam ca sĩ trải lòng: "Kể từ sau khi đăng quang Vietnam Idol, tôi chưa bao giờ vội vàng về con đường âm nhạc của mình. Im ắng 1 năm qua, tôi không muốn làm gì quá liều lĩnh. Tôi cần quãng thời gian để suy nghĩ xem mình là ai, mình đang thuộc về đâu, màu sắc âm nhạc của mình thế nào... Và trong một năm qua, tôi đã phân loại được cá tính của mình. Nhưng khi tôi thấy mọi thứ vẫn chưa đủ sâu sắc thì tôi vẫn chưa thể làm được.

Khoảng thời gian đó, tôi chưa tự tin về âm nhạc của mình. Tôi sáng tác rất nhiều, nhưng nó không có sự liên kết, xâu chuỗi với nhau nên tôi không dám đầu tư. Bây giờ, sau khi lựa chọn được 7 ca khúc trong hàng loạt sáng tác, nhận ra được mình muốn gì thì tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để cho khán giả câu trả lời về sự im ắng của Hà An Huy".

Nói về lý do chọn Anhuyungdung là ca khúc chính trong EP, Hà An Huy nhấn mạnh: "Tôi muốn thể hiện rõ quan điểm làm nghề của mình là luôn ung dung, tự tại trong âm nhạc".

Về định hướng trong tương lai, Hà An Huy cho biết anh muốn phát triển song hành ở cả mảng nghệ sĩ biểu diễn và sáng tác.