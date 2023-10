Hà An Huy: Từ con trai nghệ sĩ chèo nổi tiếng tới quán quân Vietnam Idol 2023

Tối qua (21/10), đêm chung kết chương trình Vietnam Idol 2023 đã lên sóng với chiến thắng thuộc về thí sinh Hà An Huy. Anh nhận được giải thưởng trị giá 3 tỷ đồng từ chương trình cùng một số giải thưởng từ các đơn vị tài trợ.

Chiến thắng của Hà An Huy không gây bất ngờ với khán giả. Trước đó, chàng trai sinh năm 2002 đã được dự đoán sẽ đăng quang do sở hữu nhiều tố chất nổi bật so với các thí sinh còn lại.

Hà An Huy giành ngôi vị quán quân tại chương trình Vietnam Idol 2023. (Ảnh: NSX)

Hà An Huy sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bà ngoại anh là NSƯT Thúy Mơ - nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hải Dương, mẹ là NSƯT Minh Phương, hiện công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ nhỏ, Hà An Huy đã theo mẹ đi diễn, thu âm. Anh khẳng định, các làn điệu chèo luôn ở trong tim, nuôi dưỡng tình yêu của anh dành cho âm nhạc.

Với mong muốn bứt phá ra khỏi truyền thống gia đình, Hà An Huy theo đuổi dòng nhạc trẻ và được người thân ủng hộ. Khi nhận tin anh lọt sâu vào cuộc thi Vietnam Idol 2023, họ đều bày tỏ sự vui mừng, hạnh phúc.

Tại vòng Audition lên sóng hôm 16/7, Hà An Huy thể hiện ca khúc tự sáng tác mang tên Rơi. Anh khiến ba giám khảo trao ngay vé vàng, bước tiếp vào vòng nhà hát. Các video màn thể hiện của An Huy đăng lại trên mạng xã hội hút hàng triệu lượt xem kèm bình luận tích cực.

Hà An Huy sở hữu ngoại hình sáng, khả năng sáng tác tốt. (Ảnh: NSX)

Giám khảo Mỹ Tâm cho rằng, thí sinh này sở hữu gương mặt sáng sân khấu, giọng hát văn minh, khả năng sáng tác âm nhạc khá tốt. Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận xét giọng ca sinh năm 2002 có tài, phong cách trình diễn mang đến cảm giác thoải mái cho người xem.

Trong các vòng liveshow, Hà An Huy cũng mang đến phần thi tròn trịa với giọng hát có kỹ thuật âm nhạc, màu sắc riêng. Khi thể hiện ca khúc Thích em hơi nhiều, anh từng khiến Mỹ Tâm phải thốt lên "thích em rất nhiều" và nói cô không có gì để góp ý vì phần thể hiện quá trọn vẹn.

Hiện tại, Hà An Huy đã chuyển vào TP.HCM sinh sống và xây dựng sự nghiệp. Trước Vietnam Idol 2023, giọng ca 21 tuổi đã là quán quân chương trình Big Song Big Deal - Bài hát hay nhất 2022. Chia sẻ về những dự định sau chương trình, anh cho biết sẽ nhanh chóng ra sản phẩm âm nhạc mới để gửi đến khán giả.