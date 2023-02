Mặt tối cuộc khủng hoảng an toàn của gã khổng lồ bán lẻ Amazon Mặt tối cuộc khủng hoảng an toàn của gã khổng lồ bán lẻ Amazon

Các thanh tra an toàn liên bang phát hiện rằng, công nhân Amazon đã tiếp xúc với các điều kiện không an toàn và các mối nguy hiểm về công thái học. Cuộc điều tra mới này diễn ra sau cuộc điều tra đang diễn ra của các công tố viên liên bang về an toàn kho hàng của Amazon.

Chấn thương kho hàng của Amazon: Mặt tối của cuộc khủng hoảng an toàn của gã khổng lồ bán lẻ Bạn đã bao giờ nghĩ về quy trình cần thiết để vận chuyển một gói hàng mà bạn đặt đến tận nhà một cách an toàn chưa? Nó bắt đầu từ giai đoạn cuối của quá trình sản xuất, nơi các công ty và công nhân phải đảm bảo tất cả các sản phẩm được thiết kế và sản xuất theo cách an toàn. Sau đó, các sản phẩm được chuyển đến các nhà kho của Amazon, nơi hàng nghìn công nhân làm việc cực kỳ chăm chỉ theo nhu cầu cấp thiết của người tiêu dùng để đóng gói và vận chuyển hàng hóa đến tận nhà. Điều này dẫn đến các chấn thương kho hàng của Amazon trong nhiều tình huống khác nhau. Các thanh tra an toàn liên bang phát hiện rằng, công nhân Amazon đã tiếp xúc với các điều kiện không an toàn và các mối nguy hiểm về công thái học. Cuộc điều tra mới này diễn ra sau cuộc điều tra đang diễn ra của các công tố viên liên bang về an toàn kho hàng của Amazon. Ảnh: @AFP. Phải chăng nhu cầu lớn đến mức Amazon đang nghĩ đến lợi nhuận trước sự an toàn? Một số báo cáo gần đây về thương tích tại các địa điểm của Amazon đã đưa cuộc khủng hoảng an toàn của công ty lên hàng đầu trong ngành. Amazon có hơn 100.000 nhân viên làm việc trong kho của mình. Điều đó làm cho họ trở thành một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất ở Hoa Kỳ. Vì thế, nếu Amazon muốn tránh bi kịch hơn nữa, thì họ cần xem xét nghiêm túc các chính sách và thực tiễn an toàn của mình. Hôm qua 2/2, các thanh tra an toàn liên bang đã ban hành các trích dẫn chống lại Amazon tại ba nhà kho của mình, vì khiến công nhân có nguy cơ bị thương nặng, đây là cáo buộc thứ 2 trong vòng một tháng đối với Amazon. Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) của Bộ Lao động Mỹ cho biết, nhà bán lẻ điện tử đã để các công nhân tại các nhà kho ở Aurora, Colorado; Nampa, Idaho; và Castleton, New York tiếp xúc với trước các điều kiện không an toàn và nguy hiểm về mặt công thái học. Cơ quan này đã đưa ra quyết định sau khi xem xét nhật ký thương tích tại chỗ. Động thái này được đưa ra sau khi OSHA gần đây cũng cáo buộc Amazon vì đã không giữ an toàn cho công nhân tại ba cơ sở kho hàng khác. Điều này đồng nghĩa Amazon phải đối mặt với số tiền phạt đề xuất lên tới 46.875 đô la cho các vi phạm tại các cơ sở Aurora, Nampa và Castleton, theo thông tin được công bố hôm 2/2. Doug Parker, trợ lý thư ký về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, cho biết trong một tuyên bố: "Các phương pháp vận hành của Amazon đang tạo ra các quy trình và điều kiện làm việc nguy hiểm, dẫn đến thương tích nghiêm trọng cho công nhân; Họ cần phải xem xét những thương tích này một cách nghiêm túc, và thực hiện chiến lược toàn công ty để bảo vệ nhân viên của mình khỏi những mối nguy hiểm đã biết, và có thể phòng ngừa được chúng". Người phát ngôn của Amazon Kelly Nantel cho biết công ty không đồng ý với những phát hiện của OSHA, nói rằng chúng không "phản ánh thực tế về sự an toàn tại các cơ sở của chúng tôi". Amazon có hơn 100.000 nhân viên làm việc trong kho của mình. Điều đó làm cho họ trở thành một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất ở Hoa Kỳ. Ảnh: @AFP. Công ty cho biết họ đã thực hiện các bước để giảm thiểu chấn thương trong các cơ sở của mình thông qua những thứ như luân chuyển công việc, và cải tiến kỹ thuật để giảm nhu cầu vặn, uốn cong hoặc với tới. Amazon cũng chỉ ra các hệ thống robot mà họ đã triển khai trong một số nhà kho, mà họ tuyên bố có thể cải thiện độ an toàn trong một số nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Cơ quan này cho biết các công nhân của Amazon có nguy cơ cao bị chấn thương lưng dưới, và các rối loạn cơ xương khác (chứng này chiếm khoảng 40% các thương tích liên quan đến công việc trong công ty), do tần suất họ nâng các kiện hàng, xử lý các vật nặng, làm việc nhiều giờ và vặn, uốn cong và duỗi người một cách "lúng túng" để nâng các mặt hàng. Theo các báo cáo, đây cũng là một số chấn thương được báo cáo phổ biến nhất, thường bao gồm căng cơ, bong gân, hội chứng ống cổ tay và các chấn thương tương tự. Một số tuyên bố cho rằng, những chấn thương này xảy ra do tính chất lặp đi lặp lại của các hành động mà người lao động phải thực hiện, với độ chính xác gần như giống như rô-bốt. Những người khác có thể bao gồm tình trạng trượt và ngã, với những người khác bao gồm vết rách da và thậm chí gãy xương và chấn thương trong một số trường hợp. Nhiều người tin rằng, thương tích tại nơi làm việc của Amazon là do những yêu cầu khắt khe mà nhân viên phải gánh chịu để đáp ứng hạn ngạch. OSHA đã kiểm tra các cơ sở sau khi nhận được lời kêu gọi từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam của New York. OSHA và Văn phòng luật sư Hoa Kỳ nhanh chóng đã mở một cuộc điều tra về ba cơ sở. CNBC đã báo cáo rằng, cuộc thăm dò đã mở rộng sang các địa điểm khác, gần Albany, New York, Denver, Colorado và Boise, Idaho. Amazon cũng phải đối mặt với một cuộc điều tra riêng của bộ phận dân sự của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, xoay quanh các mối nguy hiểm về an toàn cho công nhân tại các cơ sở của nhà bán lẻ điện tử trên toàn quốc. Là một phần của cuộc điều tra, các nhà điều tra cũng đang xem xét liệu Amazon có báo cáo chính xác các thương tích của công nhân hay không.

