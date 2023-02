Mật vụ Mỹ phạm sai lầm nguy hiểm trong vụ ám sát Tổng thống Kennedy?

Trong cuốn sách "Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service" (tạm dịch: Không được sai sót: Sự thăng trầm của Mật vụ) xuất bản ngày 18/5/2021, nhà báo Carol Leonnig của tờ The Washington Post đã hé lộ một số thông tin về vụ ám Tổng thống Kennedy qua lăng kính của lực lượng Mật vụ.