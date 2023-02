Cuốn sổ tay "What A Platoon Leader Should Know about the Enemy's Jungle Tactics", tạm dịch là “Những điều mà một trung đội trưởng cần phải biết về chiến thuật đi rừng của kẻ địch”, được hoàn thiện vào năm 1967 của tác giả Philip B.Davison, một chuẩn tướng từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Việt Nam, nhằm dạy cho binh lính Mỹ cách để phân biệt những kiểu phục kích đến từ bộ đội Việt Nam.