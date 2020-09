Matt Liu tiếp tục công khai ảnh hôn môi Hương Giang trên du thuyền sang chảnh

Mới đây, Matt Liu đã khoe lên Instagram bức ảnh ngọt ngào khoá môi Hương Giang trên du thuyền sang chảnh. Hình ảnh này khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Chàng CEO điển trai chia sẻ: "It’s pointless hiding our emotions to the world, memorable moments are meant to be shared" (Tạm dịch: Chẳng việc gì phải che giấu cảm xúc của mình với mọi người, những khoảnh khắc đáng nhớ thì nên khoe ra thôi).

Trong ảnh, Hương Giang vô cùng xinh đẹp, quyến rũ với chiếc đầm đỏ khoét sâu khoe vòng 1 căng đầy. Matt Liu cũng vô cùng phong độ, điển trai. Được biết, Matt Liu và Hương Giang đã có một bữa tiệc chiêu đãi hội bạn thân. Bữa tiệc cũng có sự góp mặt của ViruSs, Hoà Minzy, Đức Phúc, Ngô Kiến Huy - những thành viên ban cố vấn đã giúp Hương Giang tìm được Matt Liu. Ngoài ra, bữa tiệc còn có sự góp mặt của Erik, bạn trai Hoà Minzy và Quỳnh Anh Shyn.

Hương Giang ngọt ngào bên Matt Liu.

Tuy chưa hẹn hò bao lâu nhưng có thể thấy Matt cực kỳ yêu chiều Hương Giang, điều này khiến anh "ghi điểm" mạnh trong mắt người hâm mộ của cô nàng.