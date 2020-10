Mâu thuẫn "chăn dắt" nhân viên quán karaoke, 24 thanh niên hỗn chiến

Một số đối tượng tại trụ sở công an.

Ngày 31/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lục Ngạn vừa ngăn chặn một nhóm đối tượng mang theo vũ khí dàn trận định hỗn chiến với nhau trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 0h15 ngày 31/10, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo từ người dân về việc tại Tổ dân phố Lê Hồng Phong, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn có một số đối tượng tụ tập cầm dao, phớ và gậy sắt có hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lục Ngạn đã tổ chức triển khai lực lượng ngăn chặn, vây hãm, khống chế và đưa 24 đối tượng có liên quan đến vụ việc nêu trên về Công an huyện Lục Ngạn để tiến hành làm việc.

Quá trình làm việc xác định 24 đối tượng trên thuộc 2 nhóm. Một nhóm do Đặng Thái Sơn, có biệt danh “Sơn Lõm” cầm đầu và một nhóm do đối tượng Hoàng Văn Như, có biệt danh “Như Thạch” cầm đầu. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến 2 nhóm tụ tập gây rối là do mâu thuẫn trong việc “chăn dắt gái” làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn huyện.

Quá trình vây bắt, khống chế các đối tượng, do lợi dụng trời tối, địa hình nhiều ngõ ngách nên một số đối tượng tham gia vụ việc đã bỏ trốn.

Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ được 2 dao nhọn được gắn cán bằng kim loại, 1 liềm phát được gắn cán bằng kim loại, 4 gậy kim loại hình tròn một đầu nhọn một đầu bằng, 1 khẩu súng tự chế.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an huyện đã thu giữ 4 xe ô tô và một số điện thoại của các đối tượng.

Hiện Công an huyện Lục Ngạn đang triệu tập đối Hoàng Văn Như, Đặng Thái Sơn và các đối tượng có liên quan khác đến để làm việc.