Mâu thuẫn lúc đánh bi-da sau cuộc nhậu, thanh niên 23 tuổi bị bạn đâm tử vong

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Lưu Quốc Đường (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một quán bi-da trên địa bàn phường An Phú, TP Thuận An.



Theo đó, trưa 8/10, Đường và anh Nguyễn Phước Đại (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang) cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ.

Sau khi nhậu xong cả nhóm tiếp tục đi đánh bi-da tại một quán nằm trên đường D22, khu dân cư Vietsing.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: A.X.

Trong lúc chơi bi-da, giữa Đường và anh Đại xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Do bực tức nên Đường lấy cây bi-da đánh anh Đại, sau đó, cầm dao đâm nạn nhân gục tại chỗ rồi bỏ về phòng trọ.

Anh Đại được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện.

Biết tin anh Đại tử vong, Đường đã đến cơ quan công an để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.