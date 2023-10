Công an mời người mẫu Ngọc Trinh đến làm việc liên quan vụ dang 2 tay chạy mô tô ở Thủ Thiêm

Sáng 9/10, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức gửi giấy mời bà Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) đến trụ sở làm việc liên quan đến vụ việc dang 2 tay lái mô tô gây xôn xao.



Hiện Đội CSGT – TT Công an TP.Thủ Đức vẫn đang phối hợp với Công an phường xác minh làm rõ. Một lãnh đạo Đội CSGT – TT Công an TP.Thủ Đức cho biết, do khu vực xảy ra sự việc là đường nằm trong khu vực nội bộ công trường, không phải là tuyến đường giao thông công cộng, chưa kết nối với các tuyến đường giao thông.

Ảnh cắt từ clip.

Một clip thể hiện người phụ nữ bị té ngã.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip gần một phút, ghi lại cảnh một người phụ nữ chạy mô tô phân khối lớn nhưng đứng thẳng trên xe, thả và dang cả hai tay…

Có đoạn người này để hẳn hai chân sang một bên và quỳ gối trên yên xe, chạy xe bằng một tay… Sau đó, có một đoạn clip ghi lại cảnh người này bị té ngã, được đưa vào bệnh viện để sơ cứu.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại tuyến đường thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, người trong đoạn clip là người mẫu Ngọc Trinh.

Đoạn clip này được đăng tải trên trang cá nhân, sau đó được nhiều người khác tải, đăng lại trên các diễn đàn, hội nhóm.

Trưa 8/10, trên mạng xã hội của người mẫu Ngọc Trinh đã đăng tải video kèm nội dung "khỏi đồn đoán nữa… tui té thiệt mấy bà ơi".