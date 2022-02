Mâu thuẫn trong ăn uống, người đàn ông ở Thái Bình cầm bát sành đánh bị thương nạn nhân

Ngày 12/2, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Toàn (SN 1974, Tô Đàm, An Mỹ, Quỳnh Phụ) về tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Đức Toàn đã dùng bát sành, gạch đánh nạn nhân tổn thương đến 13% sức khỏe. Ảnh: CATB

Về diễn biến vụ việc, khoảng 20 giờ ngày 6/2, tại nhà anh N.V.K (SN 1983, trú tại thôn Đồng Phúc, An Lễ, Quỳnh Phụ), do mâu thuẫn trong lúc ăn uống, Nguyễn Đức Toàn có hành vi dùng bát sành và gạch đánh anh N.B.H (SN 1989, trú tại thôn Hưng Đạo 2, An Vinh, Quỳnh Phụ).

Hậu quả của vụ việc khiến anh N.B.H tổn thương sức khỏe 13%.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Đức Toàn đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Theo tài liệu của Cơ quan công an, Toàn đã có 1 tiền án. Vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.