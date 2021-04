Vụ cố ý gây thương tích tại TP.Thủ Đức: 4 năm không xác định bị can dù công an ra lệnh bắt tạm giam

Vụ án xảy ra từ mâu thuẫn trong tranh chấp quyền sử dụng đất giữa hai người hàng xóm sống tại hẻm 217/29 đường số 11 phường Linh Xuân (Q.Thủ Đức cũ – nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Gây thương tích trước mặt cán bộ địa chính phường

Theo hồ sơ của công an, ông Đào Minh Quân (SN 1972) và bà Phạm Thị Thảo (SN 1960) là hàng xóm, sống tại con hẻm trên.

Khoảng 14h30 ngày 13/11/2017 tại đầu hẻm trên, có 2 cán bộ địa chính phường xuống khu đất trống của ông Quân để xác định ranh giới đất giữa ông Quân và bà Thảo. Sau khi được xác định ranh giới, ông Quân cho thợ xây đào móng, đóng cọc xây tường ranh thì giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, xô xát với nhau.

Trong khi xảy ra xô xát, ông Quân bị một người dùng viên đá 4x6 cm ném trúng vào vùng mắt trái, làm gãy gọng kính, bể tròng kinh, trầy rách da gây thương tích…

Ông Đào Minh Quân tại vị trí mà ông bị thương tích 12% - Ảnh: Quang Phương.

Kết quả giám định cho thấy ông Quân bị thương tích 12%. Thương tích do vật dày, có cạnh gây ra, cục đá xanh 4x6 cm có thể gây ra thương tích này. Gọng kính đeo hiệu Fred Italy có tròng kính bằng thủy tinh có giá trị hơn 18 triệu đồng.

Ngày 15/10/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "cố ý gây thương tích". Đến ngày 21/11/2018, đơn vị này ra tiếp Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với bà Phạm Thị Thảo để điều tra về hành vi phạm tội "cố ý gây thương tích". Quyết định và lệnh bắt trên được gửi đến Viện KSND cùng cấp để phê chuẩn.

Tuy nhiên, ngày 12/4/2019, Viện KSND quận Thủ Đức ra Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức.

Ngày 26/4/2019, Viện trưởng Viện KSND quận Thủ Đức (cũ) Nguyễn Mậu Thiện ký văn bản gửi Viện KSND TP.HCM cho biết lý do không khởi tố bị can vì:

Vụ án đã qua hai lần thực nghiệm điều tra. Cơ quan điều tra, Tòa án và Viện kiểm sát quận đã hai lần họp liên ngành trao đổi, đánh giá chứng cứ. Cuối cùng đã thống nhất chưa đủ chứng cứ để xác định đối tượng Phạm Thị Thảo hay Đoàn Thanh Tùng (con bà Thảo) ai là người ném đá gây thương tích cho ông Quân nên liên ngành thống nhất để Viện KSND hủy Quyết định khởi tố bị can Thảo.

Đình chỉ sai quy định!

Không đồng ý với cách giải quyết vụ việc của Viện KSND quận Thủ Đức (cũ), ông Quân gửi đơn khiếu nại nhưng bị bác đơn. Ông tiếp tục gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng, ban ngành ở TP.HCM, trung ương để khiếu nại vụ việc.

Trong các vấn đề khiếu nại, ông Quân có khiếu nại ông Đặng Văn Quý – kiểm sát viên Viện KSND quận Thủ Đức làm sai lệch hồ sơ vụ án dẫn đến bỏ lọt tội phạm và yêu cầu khởi tố xử lý bà Phạm Thị Thảo.

Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện KSND TP.HCM - Ảnh: Quang Phương.

Mới đây nhất, ngày 5/4, Viện KSND TP.HCM đã ra Quyết định giải quyết khiếu nại đối với đơn khiếu nại của ông Đào Minh Quân.

Viện KSND TP.HCM, cho biết: Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại và kết quả xác minh, nhận thấy cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức) thu thập vật chứng gây án (là cục đá) chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Đồng thời, việc đánh giá chứng cứ, lời khai của những người làm chứng còn nhiều sai sót dẫn đến việc hủy Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thảo và tạm định chỉ điều tra vụ án là không đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Việc ông Quân khiếu nại là có cơ sở.

Từ những căn cứ trên, Phó Viện trưởng Viện KSND TP.HCM Nguyễn Nhật Nam đã quyết định: Chấp nhận đơn khiếu nại của ông Quân; hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện KSND quận Thủ Đức (cũ).

Nhìn nhận về vụ việc, Luật sư Trương Hồng Điền, Trưởng Văn phòng luật sư Xuân Phú, cho biết: Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng VKSND TP.HCM đã khẳng định khiếu nại của ông Quân đối với Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can của Viện KSND quận Thủ Đức (cũ) là có cơ sở.

"Trong trường hợp này, sau khi có Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện KSND cấp trên, Viện KSND TP.Thủ Đức cần phải khắc phục theo hướng xem xét lại việc hủy Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (cũ) trước đó. Nếu xét thấy việc hủy Quyết định khởi tố bị can là thiếu cơ sở, Viện KSND TP.Thủ Đức cần ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra đối với bị can, để CQCSĐT Công an TP.Thủ Đức tiếp tục điều tra theo thẩm quyền", luật sư Điền nói.