Không có thiệt hại lớn nào ngoài bảng điều khiển bị mất và hình thức tổng thể hầu như được giữ nguyên (ảnh của Hiroyuki Tomura). Xung quanh quần đảo Solomon và đảo Gizo có rất nhiều máy bay nằm dưới biển.Từ tháng 8 năm 1943, một phi đội tiêm kích của Hải quân Mỹ được trang bị F6F-3, loại máy bay tiên tiến nhất lúc bấy giờ, đóng tại các căn cứ trên bộ ở quần đảo Solomon. Không lâu sau, vào ngày 23 tháng 11, Hellcat đọ chiến cùng máy bay Nhật trên vùng đảo Tarawa, bắn rơi 30 chiếc Mitsubishi A6M Zero và tổn thất một chiếc F6F. Trên không phận Rabaul, New Britain ngày 11 tháng 11 năm 1943, Hellcat giao chiến cả ngày với nhiều máy bay Nhật bao gồm A6M Zero, bắn rơi 100 mà chỉ mất vài chiếc F6F. Chiến thuật "Thach Weave" đã phát triển thành một chiến thuật đội hình vào thời đó: mỗi khi một máy bay tiêm kích địch tiến vào một bộ phận máy bay Mỹ, những chiếc Hellcat bị đuổi bắt sẽ cắt về phía đội hình đối diện trong khi đồng đội sẽ bay chéo vào buộc máy bay Nhật phải từ bỏ theo đuổi hoặc phải phơi ra trước vũ khí của Hellcat. Đây là bước khởi đầu của chiến thuật "phi đội" vẫn được dùng cho đến ngày nay, cho phép máy bay Mỹ ít cơ động hơn như chiếc Hellcat tranh chấp với đối thủ Nhật nhanh nhẹn hơn. Hellcat từ đó hầu như tham gia tất cả các cuộc đối đầu với Không lực Nhật Bản.