Mazda CX-5 "bá chủ", Hyundai Tucson và Honda CR-V ở đâu trong phân khúc Crossover hạng C?

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 46.759 xe, bao gồm xe 36.859 du lịch, 9.294 xe thương mại và 606 xe chuyên dụng.

Mazda CX-5 dẫn đầu phân khúc CUV tại Việt Nam.

Doanh số trên cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trở lại của toàn thị trường sau dịch Covid-19 và khi được áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước.



Trong đó, phân khúc Crossover hạng C nóng bóng nhất với cuộc đua "tam mã" của Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Honda CR-V tại Việt Nam.

Doanh số phân khúc CUV năm 2021. Ảnh Q.M.

Những tháng cuối năm, Mazda CX-5 cho thấy sự bứt tốc mạnh mẽ, đặc biệt tháng 12/2021 với doanh số 2.200 xe rời đại lý. Cộng dồn doanh số cả năm 2021, Mazda CX-5 thống trị phân khúc với 10.230 xe đến tay khách hàng.

Doanh số trên có được nhờ chính sách giảm giá của Thaco với mức ưu đãi đến 70 triệu đồng trong tháng vừa qua. Ngoài ra, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ cũng giúp Mazda CX-5 về đích với thành tích xuất sắc nhất phân khúc.

Hyundai Tucson cũ có doanh số ấn tượng dịp cuối năm. Ảnh H.K.

Hyundai Tucson xếp thứ 2 với 8.573 xe đến tay khách hàng trong năm 2021. Kết quả bán hàng trên phản ảnh Tucson ngày càng được người dùng yêu thích. Đặc biệt, All New Hyundai Tucson đã ra mắt và đang trở thành mẫu xe "hot" nhất phân khúc với thiết kế khác biệt, loạt công nghệ an toàn được ứng dùng.

Honda CR-V bị các đối thủ bỏ khá xa. Ảnh V.N.

Honda CR-V dù có tháng cuối cùng của năm 2021 thăng hoa khi đạt doanh số 1.294 xe bán ra. Tuy nhiên, khi cộng dồn doanh số cả năm, mẫu CUV của Honda vẫn bị 2 đối thủ trực tiếp bỏ khá xa khi chỉ có 5.854 xe xuất xưởng.

Hiện nay, Honda CR-V vẫn là chiếc xe sở hữu mức ưu đãi hấp dẫn nhằm kích cầu tiêu dùng trước Tết Nguyên đán. Theo tìm hiểu, Honda CR-V hiện được ưu đãi từ đại lý đến hơn 160 triệu đồng bao gồm tiền mặt và phụ kiện. Cùng với đó, chiếc xe này cũng nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ với mức quy đổi cao nhất khoảng 80 triệu đồng trong tháng 2/2022.

All New Hyundai Tucson 2022 nhiều cơ hội lật đổ Mazda CX-5. Ảnh M.Q.

Trong thời gian tới, cuộc chiến ở phân khúc Crossover sẽ trở nên khốc liệt hơn khi nhiều khả năng Hyundai Tucson sẽ lật đổ Mazda CX-5. Honda CR-V vẫn luôn bám đuổi phía sau để tạo nên cuộc đua tranh mạnh mẽ giữa 3 mẫu xe hàng đầu phân khúc tại Việt Nam.