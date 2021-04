Giá bán Mazda6

Hiện tại, New Mazda6 2021 được bán ra với 3 phiên bản bao gồm:

NEW MAZDA6 2.0L LUXURY: 889 triệu đồng NEW MAZDA6 2.0L PREMIUM: 949 triệu đồng NEW MAZDA6 2.5L SIGNATURE PREMIUM: 1,047 tỷ đồng

Ở một tiêu chí khác, phân khúc sedan hạng D có độ chênh lệch giá bán khá lớn ở các mẫu xe từ 789 triệu (Kia Optima) cho đến 1,3 tỷ đồng (Honda Accord) nên có đa dạng sự lựa chọn. Nếu xếp theo thứ tự từ thấp đến cao, Kia Optima sẽ là mẫu xe có giá bán tốt nhất, kế tiếp là Mazda6 2021 rồi Vinfast Lux A2.0 rồi Toyota Camry, Volkswagen Passat và sau cùng là Honda Accord.

Ngoại thất Mazda6

Về tổng quan Mazda6 2021 có cùng phong cách thiết kế với All-New Mazda3 - mẫu xe đẹp nhất thế giới năm 2020. Ngôn ngữ thiết kế KODO thế hệ mới được áp dụng trên mẫu xe sedan kích cỡ lớn tạo ra vẻ đẹp nghệ thuật và tinh giản mang tính chuẩn mực cho Mazda6 2021.

Đầu xe được thiết kế với phong cách hiện đại, mở rộng theo phương ngang, mang đến sự lịch lãm và sang trọng. Lưới tản nhiệt được thiết kế lớn, kết hợp cụm đèn LED phía trước chìm vào thân xe và vuốt ngược về sau, liền mạch với đường viền chrome "Signature Wing" đặc trưng của thế hệ sản phẩm mới.

So với thế hệ trước thì Mazda6 với thiết kế đèn LED ban ngày mới đẹp mắt và ấn tượng hơn hẳn, làm tăng mức độ nhận diện về cụm đầu xe với người đối diện. Tất cả các phiên bản đều có tính năng tự động bật/tắt đèn cos và cân bằng góc chiếu. Tính năng thích ứng thông minh ALH có thể được trang bị theo dạng tuỳ chọn trên bản 2.0 Premium và tiêu chuẩn trên 2.5 Signature Premium.

Mazda6 2021 mang đến cảm giác về thân xe dài, kết hợp hài hòa cùng mâm xe kích cỡ lớn tạo ấn tượng về sự mạnh mẽ, cuốn hút, nổi bật hơn với các màu sơn cao cấp, tôn vinh vẻ đẹp năng động và hiện đại. Chiều dài cơ sở của Mazda6 ở mức 2.830 mm có thể được xem là lớn nhất trong phân khúc nếu không tính đến Lux A2.0 (ở phân khúc khác) lên đến 2.968 mm.

Đuôi xe gây ấn tượng với kiểu dáng thể thao qua các chi tiết mạ chrome kết hợp hài hoà với cản sau và ống xả kép, cùng hiệu ứng ánh sáng LED mới của cụm đèn hậu. Phần cản thấp phía bên dưới được sơn màu sáng để tao điểm nhấn, bên cạnh đó là cặp ống xả được viền chrome đẹp mắt.

Đặc biệt, Mazda trang bị thêm gói tùy chọn cao cấp bao gồm mâm xe 19" (đối với phiên bản 2.0 Premium) đi cùng lốp 225/45-R19, trong khi phiên bản khởi điểm là 2.0 Luxury chỉ được trang bị mâm 17 inch. Phiên bản 2.5 Signature Premium được trang bị sẵn mâm 19 inch. Tức nếu muốn trang bị mâm 19 inch thì khách hàng chỉ có thể mua phiên bản 2.0 premium (mua thêm option) hoặc phiên bản 2.5 Signature Premium.

Nội thất Mazda6

Không gian bên trong Mazda6 2021 được thiết kế tinh giản và hiện đại, hướng đến người lái. Khoang lái với các họa tiết liền mạch theo phương ngang, cụm điều khiển trung tâm được bố trí thuận tiện hơn, cột chữ A được thu gọn giúp mở rộng tầm quan sát.

Tất cả các phiên bản của Mazda6 2021 đều được bọc da (ghế lái nhớ hai vị trí và ghế phụ chỉnh điện) và từ phiên bản 2.0 Premium trở lên thì khách hàng có thể chọn gói trang bị cao cấp để mang đến ghế da Nappa cao cấp hơn nữa. Đây là trang bị đáng giá duy nhất trong phân khúc. Chiều dài đệm ghế trước và sau lớn cùng độ cao từ sàn đến mặt ghế hàng phía sau rất tốt hứa hẹn tăng sự thoải mái cho người dùng trong những hành trình dài.

Khoang lái của Mazda6 2021 được thiết kế xoay quanh người dùng theo triết lý "Human Centric" từ cách bố trí chân ga, vị trí lái xe cho đến các tiện ích được nâng cấp như , màn hình cảm ứng trung tâm 8" kết nối CarPlay/Android Auto, phanh điện tử tích hợp Autohold, cửa sổ trời, lẫy chuyển số trên vô-lăng, giúp người lái dễ dàng kết nối và điều khiển mọi tính năng trong tầm tay. Đây là các trang bị sẵn có cho tất cả các phiên bản.

Một số trang bị nổi bật chỉ có từ phiên bản 2.0 Premium trở lên màn hình hiển thị thông tin HUD, làm mát hàng ghế trước, 11 loa Bose, camera 360 độ, sạc không dây, rèm che nắng kính sau.

Vận hành - An Toàn

Mẫu xe sử dụng động cơ SkyActiv-G mới được tinh chỉnh để gia tăng mô men xoắn nhằm tăng độ nhạy chân ga ở vòng tua thấp, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp mang đến trải nghiệm lái hứng khởi.

Cụ thể, động cơ 2.0L có công suất cực đại 154 HP/6000 vòng/phút với Momen xoắn cực đại 200 Nm/4000 vòng phút, động cơ 2.5L tạo ra công suất lớn nhất là 188 HP/6000 vòng/phút với Momen xoắn cực đại 252 Nm/4000 vòng/phút.

Cải tiến này còn giúp Mazda6 2020 tối ưu hơn về tiêu hao nhiên liệu trong phân khúc (6.55 lít/100km đường hỗn hợp, 4.93L/100km đường trường với phiên bản 2.0L và 6.89 lít/100km đường hỗn hợp, 5.33L/100km đường trường với phiên bản 2.5L - Số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao "GVC Plus" giúp người lái kiểm soát tốt nhất sự ổn định và cân bằng của xe trong mọi tình huống chuyển hướng. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm: 6 túi khí, Cảm biến trước sau; Camera lùi, Định vị GPS. Các phiên bản cao cấp được trang bị các tính năng an toàn thuộc gói i-Activsense như: Cảnh báo điểm mù (BSM), Đèn pha LED tự động thích ứng (ALH); Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA); Cảnh báo lệch làn đường (LDWS).

Các tính năng an toàn chủ động thông minh thuộc gói i-Activsense trong gói tuỳ chọn cao cấp (không có sẵn trên cả 3 phiên bản), bao gồm: Điều khiển hành trình tích hợp Radar (MRCC); Cảnh báo va chạm; Hỗ trợ phanh thông minh phía trước và phía sau (SCBS và SCBS-R); Hỗ trợ phanh thông minh (SBS); Hỗ trợ giữ làn đường (LAS), Cảnh báo người lái tập trung (DAA). Tất nhiên, các tuỳ chọn này chỉ có thể trang bị cho Mazda6 phiên bản 2.0 Premium trở lên.

Đánh giá chung

Với nâng cấp từ ngoại thất cho đến nội thất và đặc biệt là hệ thống an toàn thông minh thuộc gói i-Activsense thì Mazda6 2021 chính là mẫu xe hiện đại nhất trong phân khúc. Nếu có giá bán tốt thì Mazda6 2021 sẽ là một chiếc sedan hạng D tốt dành cho những người yêu thích công nghệ an toàn hiện đại lẫn ngoại thất trẻ trung hay nội thất cao cấp.