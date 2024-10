Mẹ bé Hải An: "Hiến giác mạc của con, tôi cảm thấy con vẫn luôn ở bên cạnh"

Sáng 22/2/2018, đường dây nóng của Trung tâm Điều phối tạng Hà Nội nhận một cuộc điện thoại đặc biệt. Đầu dây bên kia tự xưng tên Nguyễn Trần Thùy Dương (33 tuổi, thôn Tân Mỹ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chị Dương nghẹn ngào đưa lời:

"Con tôi - bé gái Nguyễn Hải An mới 7 tuổi, 3 tháng đang trong tình trạng hôn mê do u cầu não xâm lấn. Gia đình có nguyện vọng hiến tặng nội tạng của cháu cho những bạn nhỏ khác đang bị bệnh chờ ghép tạng, muốn sẽ được nghe tiếng trái tim của con gái mình còn đập trong lồng ngực một bạn trẻ nào đó…".

Nhưng rất tiếc, vì vấn đề pháp lý nên Trung tâm không thể tiếp nhận nội tạng được. Bé An chỉ mới 7 tuổi trong khi đó chỉ những người từ 18 tuổi trở lên mới có thể hiến tạng khi còn sống hoặc sau khi chết não.

14h52 phút cùng ngày, chị Dương gọi lại Trung tâm và thông báo: Bé Hải An đã qua đời tại bệnh viện. Cả mẹ và em đang đối diện ngay trước mặt nhau nhưng thực chất đã ở hai thế giới cách biệt. Giây phút đó, chị Dương âu yếm nhìn con gái lần cuối, hôn lên trán con nụ hôn vĩnh biệt...

Tháng 9/2017, gia đình phát hiện bé Hải An có những dấu hiệu bệnh bất thường: méo miệng, hai mắt có hiện tượng song thị,... nên đã nhanh chóng đưa em đi châm cứu. Dấu hiệu bệnh có chiều hướng đỡ hơn nhưng không khỏi hẳn. Lúc này các bác sĩ khuyên chị Dương nên đưa con gái đi chụp chiếu để chữa trị tận gốc. Cầm tờ xét nghiệm trên tay, 2 mẹ con đi từ BV Việt Đức qua Bạch Mai rồi sang cả BV K nhưng đều chung một kết quả: Hải An bị u não, khối u hiện đã chèn lên dây thần kinh nên y học không thể can thiệp được.

Bé An nhập viện ngày 15/1/2018. Cũng kể từ ngày đó, chị Dương xin nghỉ việc để đồng hành cùng con gái bé nhỏ. Chị hay kể cho con nghe về chuyện hiến tặng nội tạng cho người bị bệnh. Một lần, khi còn tỉnh táo bé An tâm sự với mẹ: "Con cũng muốn sau này làm thế nào khi mất đi, những bộ phận vẫn còn tồn tại, vẫn sống trên cơ thể của người khác...".