Mẹ thiếu nợ, nhà con trai bị "khủng bố" bằng chất bẩn

4 đối tượng nêu trên bị phạt tổng cộng 16 triệu đồng cùng về hành vi ném chất bẩn, vật khác vào nhà ở của người khác.

Nhóm đối tượng ném chất bẩn vào nhà dân bị camera ghi lại.

Kết quả điều tra, anh H.K.T. (ngụ xã Lộc Hòa) trình báo đã 2 lần vào tối 1/6 và 3/6 bị nhóm thanh niên dùng lời lẽ thô tục, yêu cầu người thân sống tại nhà trả nợ.

Nhóm đối tượng dùng chân đạp vào cửa hàng rào và ném chất bẩn như hột vịt thối cùng đất, trái dừa non và cây gỗ vào nhà.

Từ tin báo, lãnh đạo Công an huyện Long Hồ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Lộc Hòa làm rõ vụ việc. Cơ quan công an đã xác định và mời làm việc những người gây ra vụ việc gồm 4 đối tượng nêu trên.

Quốc Anh thừa nhận do mẹ của anh T. thiếu nợ một người quen. Quốc Anh rủ Hoàng, Phát và Công đến nhà anh T. ném chất bẩn nhằm đe dọa để mẹ anh T. trả tiền.