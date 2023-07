TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Dùng búa sát hại người phụ nữ dã man; tin mới phiên xử vụ chuyến bay giải cứu

Bắt nam nghi phạm dùng búa sát hại người phụ nữ dã man

Như Dân Việt đã thông tin: Vào hồi 10h30 ngày 9/7 Công an huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) nhận được tin báo của Công an xã Tả Phìn (Sìn Hồ) về việc bà Chẻo Diển Hin (SN 1950) bị tử vong tại nhà riêng tại bản Sèng Lảng, xã Tả Phìn. Nguyên nhân tử vong ban đầu xác định do vết thương sọ não hở, chấn thương dập nát vùng mặt phải, vụ việc có dấu hiệu của hành vi giết người man rợ.

Ngôi nhà gỗ, hiện trường vụ trọng án ở bản Sèng Lảng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Ảnh: Công an Lai Châu

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Sìn Hồ khẩn trương phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, thu thập các thông tin liên quan, đồng thời báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo.

Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ đối tượng gây án, gây dư luận hoang mang trong quần chúng, đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số 0723G, phân công Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra là đại tá Phạm Hải Đăng làm trưởng ban chuyên án. Nhiều cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm của các đơn vị Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng chống ma túy, Kỹ thuật hình sự, Kỹ thuật nghiệp vụ được điều ngay hiện trường vụ án ổn định tình hình, điều tra làm rõ.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Thủ trưởng Cơ quan điều tra cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm của các đơn vị Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng chống ma túy, Kỹ thuật hình sự, Kỹ thuật nghiệp vụ đến ngay hiện trường vụ án ổn định tình hình, điều tra làm rõ vụ án. Ảnh: Công an Lai Châu



Sau 4 ngày khẩn trương xác minh, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Sìn Hồ phá thành công chuyên án, bắt giữ nghi phạm gây án là Tẩn Yêu Hò (SN 1960), trú tại bản Sèng Lảng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu đối tượng Tẩn Yêu Hò khai nhận do có mâu thuẫn về tranh chấp đất đai từ trước nên Hò có ý định giết bà Hin.

Biết bà Hin sống một mình, ít giao du với mọi người, nên vào khoảng hơn 19 giờ ngày 5/7, lúc trời đã nhá nhem tối, Hò lấy một chiếc búa đinh có cán bằng gỗ, một mình đi bộ sang nhà bà Hin. Khi đến cửa, Hò nhìn vào trong nhà thì thấy bà Hin đang ngồi xổm, lưng quay ra phía cửa nhà, đối tượng đã lẻn đến sau lưng bà Hin, dùng tay phải cầm búa đập liên tiếp nhiều nhát vào người bà Hin làm bà ngã ngửa, nằm bất động trên nền nhà.

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Sìn Hồ phá thành công chuyên án, bắt giữ nghi phạm gây án là Tẩn Yêu Hò. Ảnh: Công an Lai Châu

Sau khi gây án, đối tượng cầm búa đi ra bờ ruộng ngay trước cửa nhà bà Hin, lấy nước ruộng rửa sạch búa rồi về nhà cất chiếc búa vào trong giỏ nhựa màu đen của gia đình.

Khi thấy lực lượng công an đến bản Sèng Lảng điều tra vụ án, Hò tỏ ra rất bình thản vì nghĩ hành vi của mình được che đậy. Đến khi bị bắt giữ, Hò đã thốt lên tâm phục khẩu phục.

Chiếc búa đinh, hung khí nghi phạm Tẩn Yêu Hò dùng để gây án. Ảnh: Công an Lai Châu

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ hình sự đối tượng Tẩn Yêu Hò để điều tra về hành vi giết người; đồng thời, tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát và các đơn vị có liên quan tiến hành các hoạt động điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xét xử vụ chuyến bay giải cứu: Đối chất về chiếc cặp đựng tiền và 435 cuộc gọi “chạy án” giữa cựu Thiếu tướng và cựu Trưởng phòng điều tra

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 13/7, TAND TP.Hà Nội xét hỏi và cho đối chất việc chạy án giữa ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội; Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5, Cục An ninh điều tra và Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó giám đốc Công ty Bluesky.

Đối chất về chiếc cặp đựng tiền và 435 cuộc gọi “chạy án” giữa cựu Thiếu tướng và cựu Trưởng phòng điều tra. Clip: H.N

Bị cáo Hoàng Văn Hưng kêu oan, nói không lừa đảo, chiếm đoạt tiền chạy án. Ảnh Đ.X

Cáo trạng thể hiện bà Hằng và cấp trên là Lê Hồng Sơn hối lộ hơn 38 tỷ đồng cho nhiều quan chức khi tổ chức các chuyến bay giải cứu. Vụ án được khởi tố, bà Hằng nhờ cựu Thiếu tướng Tuấn giúp đỡ và được giới thiệu gặp ông Hoàng Văn Hưng – điều tra viên chính trong vụ.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội.

Về quá trình ông Tuấn chạy án, ông Hưng nói: "Điều tra viên, kiểm sát viên, các cục nghiệp vụ tham gia đông nên phải chi nhiều". Ông Tuấn do đó bàn với bà Hằng về việc chuẩn bị tiền trong các lần.

Lý do giúp bà Hằng, cựu Thiếu tướng khai do quen nữ bị cáo khoảng 10 năm trước đó và "coi như em gái trong nhà". Ông sau đó giúp bà Hằng chuyển cho ông Hưng hơn 2,2 triệu USD nhưng cơ quan điều tra cho hay chỉ có căn cứ làm rõ 800.000 USD.

Hoàng Văn Hưng khi khai báo đã bác bỏ cáo buộc trên, cho hay khi được phân công làm điều tra viên vụ án chuyến bay giải cứu, bị cáo Tuấn có liên hệ nhờ giúp Nguyễn Thị Thanh Hằng.

"Khi ông Tuấn gọi, tôi có nói là chị này sớm muộn sẽ bị gọi lên. Nếu là mối quan hệ của anh, tốt nhất động viên ra đầu thú", bị cáo Hưng nói và cho biết thêm, khi gặp bà Hằng tại nhà ông Tuấn đã trực tiếp vận động đầu thú.

Ông Hưng cũng khẳng định các lần gặp sau không hướng dẫn bà Hằng khai báo như bà Hằng và ông Tuấn trình bày. Cựu điều tra viên an ninh nói: "Bị cáo ngồi lại với anh Tuấn, anh nói rất quan tâm việc của Hằng, vì cô ấy là em kết nghĩa. Nếu em cần gì, em bảo anh... Sau này em có phấn đấu lên chức, anh sẽ ủng hộ".

Bị cáo Hưng cho hay khi đó trả lời: "Anh ạ, anh em mình cùng nghề, anh là cấp trên, việc ra tự thú là chị ấy giúp mình thôi, cơ quan điều tra rất cần những người như chị Hằng".

Bị cáo Hưng khẳng định sau đó không trao đổi gì với bà Hằng, chỉ một lần qua nhận quà ngày 19/8. Ông này khẳng định: "Không bao giờ có chuyện yêu cầu đưa tiền để giúp Sơn không bị xử lý; không có chuyện hỏi quyết tâm cứu Sơn không".

Ngược lại, ông Tuấn khai Hưng hỏi "quyết tâm cứu Sơn không" nên ông ta hỏi lại bà Hằng vì "quyết tâm phải bằng tiền, không phải khẩu hiệu". Bà Hằng sau đó nhờ ông đưa 350.000 USD để ông Hưng chuyển cho người của viện kiểm sát.

Ông Hưng lại cho rằng phía người của Viện kiểm sát đòi gấp đôi và còn cần thêm 100.000 USD cho một lãnh đạo cấp vụ, ông Tuấn khai. Bị cáo Hằng do vậy chuẩn bị thêm 450.000 USD và vị cựu Thiếu tướng này đã chia làm 2 phần, một gói 350.000 USD và một gói 100.000 USD.

"Hôm đó tối 4/12/2022, tôi gọi bảo có tiền rồi, em sang nhà lấy đi nhưng Hưng bảo bận và mai có cuộc họp với Viện kiểm sát, anh mang sang cơ quan cho em để đưa trực tiếp", ông Tuấn khai.

Vị này cho hay sáng sau đã đặt mật khẩu 104 cho chiếc cặp đựng 450.000 USD rồi giao người cháu là lái xe Công an quận Tây Hồ, mang ra phố Trần Bình Trọng (Hà Nội), giao cho Hưng.

Ông Hưng thừa nhận có cầm chiếc cặp nhưng cho hay trong là 4 chai rượu vang, không phải USD. Ông ta khai: "Bị cáo ốm thập tử nhất sinh, anh Tuấn hỏi và bị cáo bảo may bác sĩ cứu chữa kịp thời. Anh Tuấn nói khi nào liên hoan anh sẽ gửi quà cho bác sĩ và sau gửi chiếc cặp chứa 4 chai rượu".

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng xác nhận lời khai của cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, nói khi 3 người gặp nhau, ông Hưng yêu cầu "phải đưa tiền cho người của Viện kiểm sát" và hỏi "quyết tâm cứu Sơn không?". Giai đoạn đầu khi ông Hưng còn là điều tra viên chính vụ án, ông hướng dẫn rồi bà Hằng lên làm việc với điều tra viên đúng như vậy.

Kiểm sát viên yêu cầu Hoàng Văn Hưng giải thích, tại sao không làm ăn kinh doanh, không thực sự thân thiết với Nguyễn Anh Tuấn nhưng 2 người có đến 435 cuộc gọi trong thời gian ngắn?

Cựu điều tra viên an ninh đáp: "Kiểm sát viên áp đặt rồi, ngoài việc liên quan chị Hằng thì bị cáo và Tuấn còn nhiều việc khác; còn có việc bạn bị cáo nhờ anh Tuấn rồi bạn anh Tuấn nhờ bị cáo".

Kiểm sát viên tiếp tục hỏi, tại sao ngày Sơn bị bắt, giữa 2 người có 15 cuộc gọi, gồm cả cuộc gọi vào 0h? Ông Hưng cho hay không nhớ nội dung những cuộc gọi này, thêm rằng: "Bị cáo bị oan, trong phiên tòa này, chỉ cần Viện kiểm sát đưa ra một chứng cứ nào thể hiện, bị cáo xin nhận tội".

Cựu Thiếu tướng Tuấn thì khai, hơn 400 cuộc gọi giữa mình và ông Hưng chỉ xoay quanh vụ án và việc khởi tố liên quan bà Hằng, ông Sơn. Ông ta trình bày: "Như Hưng nói không làm ăn với tôi, tình cảm anh em bình thường cũng không mức liên lạc thường xuyên như vậy".

Người phụ nữ tử vong khi bị chồng đuổi đánh

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 13/7, thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong khi bị chồng đuổi đánh xảy ra tại xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy).

Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: CTV). Nguồn: Dân Trí

Chiều 12/7, anh T.A.T. thấy ông B.C.L. (47 tuổi) đang đuổi đánh vợ là bà H.T.K.Y. (49 tuổi). Người đàn bà bỏ chạy được đoạn ngắn rồi té xuống đường bất tỉnh.

Ngay lúc đó, anh T. và ông L. tức tốc đưa bà Y. đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Sau đó, người nhà đến Công an xã Thạnh Lộc trình báo vụ việc.

Qua khám nghiệm, nhận định ban đầu, bà Y. tử vong nghi do bệnh lý (suy hô hấp, suy tim).

Xử phạt một công an vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn

Chiều 13/7, theo thông tin PV Dân Việt thu thập, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông V.V.N, nghề nghiệp công an, có nơi ở tại TP.Quảng Ngãi.

Lực lượng công an Quảng Ngãi kiểm tra và xử lý vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn TP.Quảng Ngãi. Ảnh: K.N

Được biết trước đó, cơ quan chức năng Quảng Ngãi xác định, ông V.V.N đã điều khiển xe ô tô mang BKS 76A-05… vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, ông V.V.N điều khiển ô tô trên đường, nhưng trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligram/lít khí thở (kết quả đo là 1,272mg/L); điều khiển không đi đúng phần đường, gây tai nạn giao thông.

Với hành vi vi phạm nêu trên, cấp thẩm quyền đã xử phạt ông V.V.N số tiền 35 triệu đồng đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn; phạt 11 triệu đồng đối với hành vi vi phạm điều khiển ô tô không đi đúng phần đường, gây tai nạn giao thông.

Cùng với số tiền xử phạt, ông V.V.N còn bị cơ quan chức năng Quảng Ngãi tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đến thời hạn hết ngày 1/11/2024.

Con trai phát hiện bố mẹ tử vong bất thường trên giường ngủ, hàng xóm tiết lộ thông tin bất ngờ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/7, lãnh đạo Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ hai vợ chồng tử vong trên giường ngủ.

Ngôi nhà của vợ chồng anh T và chị H, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hà Thanh

Theo đó, khoảng 9h20 cùng ngày, Công an xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, nhận được tin báo của người dân về việc cháu T (12 tuổi) phát hiện bố mẹ tử vong bất thường. Nạn nhân là anh T.V.T (37 tuổi) và vợ là chị P.T.H (32 tuổi) tử vong trên giường ngủ.

Thời điểm được người dân phát hiện, chị H đang ôm thi thể anh T. Vợ chồng anh T có 2 người con, cùng trú ở xóm Giang 1, xã Phấn Mễ.

Hiện trường nơi người dân phát hiện 2 vợ chồng tử vong bất thường ở Thái Nguyên. Clip: Hà Thanh

Trao đổi với PV Dân Việt tại hiện trường, một số người dân cùng xóm với các nạn nhân chia sẻ: Anh T trước đây làm thợ điện tại Bắc Kạn, do một lần bị tai nạn nên đã bị mất đi 2 cánh tay và 1 chân. Còn vợ anh T quê Lạng Sơn, hiện đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Yên Bình (Phổ Yên, Thái Nguyên). Thời gian trước, vợ chồng anh T và chị H sống rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, cũng theo người dân, thời gian gần đây, do ghen tuông nên hai vợ chồng anh T thường có bất đồng trong cuộc sống. Trước khi vụ việc xảy ra khoảng 1 tháng, vợ chồng anh T có xảy ra xô xát.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.