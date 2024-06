Ông Medvedev 'nói thật' về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine khiến phương Tây lạnh gáy

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh IT

Theo The Daily Beast, hôm thứ Sáu 31/5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ nhằm đáp trả lại các báo cáo rằng các nước phương Tây - bao gồm cả Mỹ, Đức - đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do họ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. “Xung đột quân sự hiện nay với phương Tây đang phát triển theo kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra”, ông Medvedev viết trên Telegram.

"Nga coi tất cả vũ khí tầm xa mà Ukraine sử dụng đều được quân nhân các nước NATO trực tiếp kiểm soát”, ông Medvedev tuyên bố và nhấn mạnh rằng hoạt động như vậy nghĩa là "sự tham gia tích cực vào cuộc chiến chống lại chúng tôi" chứ không chỉ là "sự hỗ trợ quân sự" dành cho Ukraine.

Ông Medvedev tuyên bố những hành động như vậy có thể trở thành một hành động kích động chiến tranh.

Ông tiếp tục tuyên bố rằng các quốc gia NATO kiểm soát vũ khí tầm xa của Ukraine hoặc gửi một đội quân tới hỗ trợ Kiev sẽ gây ra “sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột”.

“Ukraine và các đồng minh NATO sẽ nhận được phản ứng đáp trả với sức mạnh hủy diệt đến mức bản thân Liên minh sẽ bị lôi kéo vào cuộc xung đột”, ông Medvedev nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng cho biết nhiều quan chức NATO tuyên bố rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật – những quả bom được thiết kế để sử dụng trên chiến trường thường có hiệu suất thấp hơn so với vũ khí hạt nhân chiến lược – đã “tính toán sai” khi khẳng định rằng Nga “sẽ không tham gia” một cuộc xung đột quân sự vượt ra khỏi biên giới Ukraine.

Ông Medvedev nói thêm rằng, một đánh giá sai lầm tương tự về việc Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng có thể xảy ra. Ông tuyên bố, quan điểm như vậy “sẽ là một sai lầm chết người”.

Ông Medvedev cho rằng Nga cũng có “khả năng” tấn công các nước thù địch bằng vũ khí chiến lược. “Đây không phải là sự đe dọa hay lừa gạt. Đã có sự leo thang liên tục khi nói đến hỏa lực của vũ khí NATO đang được Ukraine sử dụng. Vì vậy, ngày nay không ai có thể loại trừ khả năng cuộc xung đột chuyển sang giai đoạn cuối cùng", quan chức Nga nói.