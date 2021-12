Mệt mỏi vì đại dịch, người dân Mỹ phải làm sao khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần?

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp tại Mỹ. Ảnh: STLtoday

Các quan chức y tế cộng đồng đã lên tiếng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về số ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng, đồng thời cảnh báo rằng các bệnh viện - vẫn đang chống chọi với tác động của biến thể Delta - có thể bị quá tải nếu hai biến thể kết hợp để tạo ra một làn sóng mới.

Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay tại Mỹ, các công ty đã hoãn ngày trở lại, các trường đại học đã chuyển sang hình thức thi trực tuyến, một số tiểu bang và thành phố đã áp dụng lại các quy định về đeo khẩu trang.

Tại thành phố New York, một số chương trình biểu diễn ở sân khấu Broadway, bao gồm "Hamilton," "Tina" và "Mrs. Doubtfire: The Musical" đã bị hủy bỏ, vì lý do đoàn diễn bị Covid-19. Tại Puerto Rico, đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã bị hoãn lại vào thứ Năm (16/12) sau khi một số thí sinh có kết quả dương tính.

Dr. Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, cho biết hôm thứ Năm rằng Omicron sẽ sớm trở thành biến thể thống trị nước này trong thời gian tới. Fauci nói: "Chúng ta đã thấy điều này ở Nam Phi, và chắc chắn rằng đó là những gì mà chúng ta sẽ thấy tại đây trong tương lai".

Ở Nam Phi, Vương quốc Anh và Đan Mạch, số ca nhiễm Omicron mới cứ hai ngày lại tăng lên gấp đôi.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy Omicron dễ lây lan hơn Delta nhưng ít có khả năng gây bệnh nặng hơn, mặc dù vẫn còn nhiều điều cần phải tìm hiểu. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các phác đồ vaccine hai liều có thể bị giảm khả năng bảo vệ chống lại Omicron nhưng liều tăng cường thứ ba sẽ khôi phục lại phần lớn hiệu quả vaccine.

Các chuyên gia cảnh báo rằng Omicron vẫn có thể gây ra hậu quả chết người do khả năng lây truyền của nó. Tiến sĩ Celine Gounder, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, cho biết trong một cuộc thảo luận tại Đại học New York hôm thứ Năm: "Khi bạn mắc một căn bệnh có khả năng lây nhiễm cao - ngay cả khi nó gây ra bệnh nhẹ hơn - bạn vẫn có nguy cơ tử vong".

Maine đã lập kỷ lục về số bệnh nhân Covid-19 nhập viện vào thứ Tư (15/12), chỉ sau Michigan một ngày. Trong khi đó, hôm thứ Năm, New Jersey ghi nhận số ca mắc bệnh cao nhất kể từ giữa tháng Giêng, mức đỉnh điểm của mùa đông năm ngoái.

Trong tháng qua, số ca mắc mới đã tăng gần 40%, mức trung bình trong bảy ngày là 121.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, theo một thống kê của Reuters.

Số người chết đã tăng 18% kể từ giữa tháng 11 lên mức trung bình 1.300 trường hợp mỗi ngày. Số ca nhập viện do Covid-19 đã tăng khoảng 45% so với tháng trước.

Tại thành phố New York, tỷ lệ người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 đã tăng gấp đôi trong ba ngày, theo Tiến sĩ Jay Varma, cố vấn sức khỏe cộng đồng cấp cao của Thị trưởng Bill de Blasio.

"Chúng tôi chưa bao giờ thấy điều này trước đây", ông viết trên Twitter. Ông cũng cho rằng lời giải thích duy nhất là do Omicron có thể tránh được khả năng miễn dịch của cả tự nhiên cơ thể lẫn vaccine.

Cũng trong hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc giục mọi người tiêm mũi nhắc lại càng nhanh càng tốt. "Đây sẽ là một mùa đông khó khăn cho những người không được tiêm chủng", Biden nói.

Kỳ nghỉ lễ được dự báo sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng. Ảnh: Getty

Lo ngại về kỳ nghỉ lễ sắp tới

Tình trạng dịch bệnh ngày càng phức tạp đã khiến nhiều người Mỹ phải xem xét lại kế hoạch du lịch vào kỳ nghỉ. Các chuyên gia cho biết những người được tiêm chủng có thể đi lại an toàn miễn là họ đeo khẩu trang và tránh những rủi ro không đáng có như đám đông hoặc tụ tập trong nhà.

Sau nhiều tháng lên kế hoạch cho chuyến đi đến Florida để gặp cha mẹ vào dịp Giáng sinh, Kalaya'an Mendoza ở Queens, New York, nói với Reuters rằng anh đã buộc phải hủy bỏ vì một số người tại sự kiện mà anh tham dự hôm thứ Hai (13/12) đã bị dương tính với Covid-19.

"Tôi hơi suy sụp", Mendoza, 43 tuổi, cho biết hôm thứ Năm.

Mendoza, người đã không gặp cha mẹ mình kể từ tháng 12/2019, cho biết anh rất tức giận trước tình hình của Mỹ hiện tại. Chính phủ dường như không quan tâm đúng mức đến dịch bệnh, trong khi vẫn chi hàng tỷ đô la cho các lĩnh vực khác, chẳng hạn như quân sự.

Anh nói: "Tôi vẫn nhớ như in cảnh những người hàng xóm của mình bị đưa đi trong những chiếc túi đựng xác, lúc đó là khi mới bắt đầu đại dịch. Giờ đây, sau hai năm, dường như chúng tôi vẫn mắc kẹt trong tình trạng này".