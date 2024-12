Metro số 1 tiếp tục gặp lỗi, hành khách thất vọng

Tối 27/12, nhiều người dân di chuyển bằng tàu Metro số 1 từ ga Bến Thành bất ngờ vì điện bị tắt, tàu không thể chạy.

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Thành Nguyên (trú quận 1, TP.HCM) chia sẻ, vì muốn trải nghiệm Metro số 1 nên anh đã đến ga Bến Thành để đi tàu.

"Mình lên tàu đợi gần 40 phút nhưng tàu không đi, sau đó tàu tự dưng mất điện, mình và mọi người trên tàu lúc bấy giờ được hướng dẫn xuống tàu. Không biết các tàu đường sắt tại các nước như thế nào nhưng người dân như mình thì hơi thất vọng vì muốn trải nghiệm đi tàu mà không được chỉ vì trời mưa", anh Nguyên nói.

Tàu Metro số 1 dừng hoạt động vì thời tiết xấu. Ảnh: D.B

Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Công Bằng – Trưởng ban Đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư) cho hay, vào lúc 17h25 phút ngày 27/12, thời tiết mưa to kèm giông lốc và sấm sét dẫn đến hệ thống bảo vệ an toàn điện toàn tuyến Metro 1 được kích hoạt.

Do đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã quyết định tạm dừng lịch trình chạy tàu, đưa tàu về các nhà ga nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và song song đó tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống của tuyến. Nhân viên nhà ga đã trấn an và hướng dẫn hành khách di chuyển an toàn.

"Do trong giai đoạn đầu vận hành, việc quyết định dừng và rà soát toàn bộ hệ thống theo quy trình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối là hết sức cần thiết, tuy có ảnh hưởng, gây chậm trễ cho hành khách. Sau khi kiểm tra và nhận thấy không có bất thường, các đơn vị liên quan đã quyết định cho phép đoàn tàu hoạt động trở lại", ông Bằng nói.

Tuyến Metro số 1 đưa vào vận hành chính thức từ 22/12. Ảnh: D.B

Trước đó, vào ngày 26/12, đoàn tàu tuyến Metro số 1 đã phải tạm dừng hoạt động hơn 10 phút vì trong lúc kiểm tra bộ phận điều khiển tàu, nhân viên nhận thấy có một vài chi tiết trong tín hiệu chưa đúng theo quy trình vận hành và chỉ dẫn kỹ thuật.

Tuyến Metro số 1 chính thức đưa vào vận hành từ ngày 22/12. Hiện người dân được trải nghiệm Metro số 1 miễn phí trong vòng 30 ngày. Sau đó, từ ngày 21/1/2025, tuyến metro này sẽ chính thức thu phí với mức giá từ 6.000 đến 20.000 đồng/lượt, tùy khoảng cách.