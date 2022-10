Midu tràn đầy năng lượng tung hứng cùng ẩn số Lê Dương Bảo Lâm trong phim về lớp trẻ khởi nghiệp

Diễn viên Midu (phải) và Tú Vi trong buổi ra mắt đoàn làm phim "Khi ta hai lăm"

Khi ta hai lăm xoay quanh Tuệ Lâm (Midu), một nữ quản lý nghệ sĩ (talent manager) trẻ với tâm huyết cháy bỏng dành cho nhóm nhạc của mình - The Air. Tuy nhiên một biến cố lớn xảy ra khiến mọi dự định dành cho nhóm bị trì hoãn, còn Tuệ Lâm phải sang Hàn Quốc làm việc. Ngay sau khi trở về, cô quyết tâm gầy dựng lại nhóm nhạc đầu tiên mà mình quản lý trong sự nghiệp và cho họ một màn debut xứng đáng.



Khi ta hai lăm không tập trung nhiều vào những câu chuyện tình yêu. Tác phẩm này sẽ bước chuyển mình của đạo diễn Luk Vân với cuộc hành trình của sức trẻ theo đuổi đam mê.

Dàn diễn viên và đạo diễn Luk Vân

Luk Vân cho biết, cảm xúc của mình từng bị “chai” đi sau khi phim Nhân duyên ra mắt. Trong suốt thời gian rời xa điện ảnh, Luk Vân đã tập trung thực hiện loạt series với nhiều nội dung khác nhau. Nữ đạo diễn nhận ra mình vẫn còn rất “trẻ” cũng như tiếp thu nguồn năng lượng “sáng tạo” khác biệt của GenZ trong cách mà họ nhìn về cuộc sống lẫn những dự định tương lai. Nhân vật chính Tuệ Lâm trong phim cũng khắc họa phần nào những năm tháng tuổi trẻ đầy hoài bão lúc mới vào nghề của chính đạo diễn Luk Vân. Chính vì vậy, dự án Khi ta hai lăm được mong đợi sẽ làm mới chính bản thân đạo diễn sinh năm 1990.

Sở hữu nét tươi tắn cùng vẻ đẹp không tuổi, Midu hứa hẹn vẫn tràn đầy năng lượng với vai diễn Tuệ Lâm. Nhờ kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong showbiz, quan sát qua cách làm việc cũng như giúp các ngôi sao tỏa sáng của các quản lý nghệ sĩ, Midu đảm bảo sẽ có màn hóa thân đáng nhớ trong phim.

Midu tái xuất sau 3 năm im ắng với vẻ quyến rũ

Từng gây ấn tượng bằng vẻ ngoài lịch lãm, điển trai trên không ít show truyền hình ăn khách, Phú Thịnh đã có dịp cọ xát diễn xuất qua nhiều series như Em là người anh thích, Hẻm nhiều chuyện, Trò chơi lừa dối… Dù vậy, để có được vai nam chính trong Khi ta hai lăm, “ông bố đơn thân” cũng phải trải qua vòng tuyển chọn (casting) khắt khe. Với nét diễn tươi mới và nguồn năng lượng rất “GenZ”, anh đã chinh phục được đạo diễn Luk Vân.

Ngoài ra, Lê Dương Bảo Lâm cũng được xem là một “ẩn số” khi gia nhập dàn diễn viên của phim. Mặc dù đã quá quen thuộc với khán giả qua các series triệu views, “thánh ra dẻ” cuối cùng đã có được vai chính điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp. Chưa kể, anh càng gây tò mò hơn khi vào vai “cặp đôi ăn ý” với đàn chị Midu.

Dàn nam diễn viên trong phim

Lãnh Thanh tiếp tục tận dụng thế mạnh của mình để đảm nhận một gương mặt “bán phản diện” trong phim. Đặc biệt, nhân vật của anh lần này cũng đánh dấu lần đầu “cất giọng hát và cả rap” trên màn ảnh rộng.

Bên cạnh những tên tuổi nói trên, Luk Vân tiếp tục đánh cược tác phẩm của mình vào dàn diễn viên Gen Z gồm: Otis Nhật Trường - cái tên từng gây ấn tượng trong Bằng chứng vô hình, Him Phạm - thành viên nhóm nhạc The Air ngoài đời thật sẽ hóa thân thành chính mình trong phim, Tạ Hoàng Long - chàng trai năm nào trong series Gia đình là số 1 nay đã trưởng thành và cuối cùng là 3 diễn viên trẻ được chọn mặt gửi vàng qua quá trình tuyển chọn diễn viên là Trường Đặng, Cindy Diễm My và Thủy Tiên (Á hậu 2 Miss Universe 2022).

Các vai diễn còn lại trong phim sẽ được đảm nhận bởi các gương mặt quen thuộc như Huy Khánh, Tú Vi, NSƯT Mỹ Duyên, Tiko Tiến Công… bên cạnh dàn khách mời được giới trẻ yêu thích gồm Đào Bá Lộc, Ngô Kiến Huy, Nam Thư, NSƯT Hữu Châu, Ngân Quỳnh, Ngọc Lan…

Khi ta hai lăm sẽ được khởi quay vào cuối tháng 10 và dự kiến ra rạp vào dịp lễ Tình nhân 2023.