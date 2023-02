Trưa 1/2, ông Phan Nhân Duy, Bí thư Huyện ủy huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, ông Lê Trường Hận, Phó chủ tịch UBND xã Đức Hòa Đông chuyển sang vị trí công tác khác không còn ở UBND xã. Do còn là cán bộ công chức nên nhiệm vụ tới đây do xã phân công, bố trí, "còn thời gian nào xã họp để miễn nhiệm do địa phương tiến hành", ông Duy nói.

Trưa cùng ngày, HĐND xã Đức Hòa Đông đã tiến hành họp và kết quả thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND xã đối với ông Lê Trường Hận.

Trụ sở UBND xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi họp miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND xã đối với ông Lê Trường Hận. Ảnh: Thiên Long

"Ông Hận sẽ được xem xét bố trí công tác ở đoàn thể của xã sau khi có quyết định miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND xã", cán bộ xã này cho biết.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Hòa thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Chủ tịch UBND huyện quyết định kỷ luật cũng bằng hình thức trên về chính quyền đối với ông Hận do vi phạm đạo đức lối sống.

Dân Việt ngày 24/12/2022 đã phản ánh, "Long An: Vi phạm đạo đức lối sống, Phó chủ tịch UBND xã bị cảnh cáo về Đảng và chính quyền".

Tin nhắn được cho là của ông Lê Trường Hận với một phụ nữ khi chưa ly hôn với vợ. Ảnh: N.H CC

Theo UBND huyện Đức Hòa, ông Hận với vai trò Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong thời gian chưa ly hôn với vợ, ông có quan hệ nam nữ chung sống như vợ chồng với người khác. Dù đang là cán bộ, đảng viên nhưng ông báo cáo không trung thực kết quả tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống khi được tổ chức Đảng có thẩm quyền yêu cầu.

"UBND huyện đang tiến hành thực hiện các thủ tục quy định để điều chuyển ông Hận sang vị trí công tác khác", văn bản nêu.

Liên tục nhiều tháng cuối năm 2022, trên mạng xã hội có một phụ nữ đăng tải hình ảnh của ông Hận kèm theo một số nội dung cụ thể là: Xin tiền của chị để đi tiếp khách trong nội bộ, lịch đi công tác, rủ đi chúc Tết lãnh đạo, xin tiền đóng học phí cho con, mua sắm quần áo cá nhân... kèm theo là những lời tỏ tình yêu thương.

Một số tin nhắn, ông Hận luôn xưng hô với người phụ nữ là "vợ" và "em yêu", dù ông hiện vẫn đang chung sống với vợ (chưa ly hôn).

Những thông tin tiếp theo sau đó, trên trang cá nhân của phụ nữ này cho rằng, ông Phó chủ tịch UBND xã Đức Hòa Đông -phụ trách văn xã đã lợi dụng danh nghĩa cùng mối quan hệ để "xin tiền", đồng thời lấy tiền người này "chăm sóc" một phụ nữ khác, dù cô ta đang có chồng ở huyện biên giới của tỉnh Long An.