Miền Trung nắng nóng gay gắt, một số tỉnh miền Bắc đang có mưa to

Nhiều nơi ở Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiệt độ tại các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ đang tăng dần. Ngày 23/4, nắng nóng bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi vùng núi với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.

Nhiệt độ tại các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ đang tăng dần. Ảnh minh họa: Phạm Hưng

Ngày 25-27/4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong khi đó, khu vực đồng bằng ghi nhận mức nhiệt 35-36 độ C. Ban đêm, nền nhiệt giảm xuống ngưỡng 24-26 độ C, độ ẩm trung bình 45-60%.



Đây là đợt nắng nóng đầu tiên tại khu vực trong mùa hè năm nay. Chuyên gia cảnh báo thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C rơi vào khung 13-16h trong ngày, người dân cần lưu ý che chắn khi ra đường vào thời gian này. Mức độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Đáng lưu ý, vùng núi phía tây của Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt đầu mùa khi ghi nhận mức nhiệt cao phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nắng nóng kéo dài từ 12h đến 17h các ngày 25-27/4.

Cảnh báo sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh

Ảnh minh họa. Nguồn: nchmf.gov.vn

Trong 3 giờ sáng sớm nay (từ 3h - 6h ngày 24/4), trên khu vực tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang đã có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to như khu vực huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) 57,2mm, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) 46,4mm. Trong 2-3 giờ tiếp theo, mưa vừa có khả năng xuất trên khu vực tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và lan xuống Quảng Ninh với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 50mm.



Trong 3-6 giờ tới, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh đặc biệt tại các huyện: Chi Lăng (Lạng Sơn), Lục Ngạn (Bắc Giang) và Hoành Bồ (Quảng Ninh).

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện: Hữu Lũng (Lạng Sơn), Sơn Động (Bắc Giang) và Ba Chẽ (Quảng Ninh).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.