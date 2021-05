Mike Tyson: 13 tuổi, tham dự 150 cuộc chiến đường phố, 38 lần bị bắt

Mọi người đều biết Tyson là một “con thú hoang” thời trẻ khi anh từng tạo ra nhiều nỗi kinh hoàng trên đường phố Brooklyn, New York trước đây.



Tyson từng bị bắt giam rất nhiều lần thời trẻ.

“Võ sĩ thép” đã tham gia vào rất nhiều hoạt động trái pháp luật, để rồi bị bắt giam đến 38 lần ở độ tuổi 13. Cuối cùng anh bị đưa đến trường cải tạo nhân phẩm. Tại đây, chàng trai ngỗ ngáo đã tự khám phá và bắt đầu con đường quyền Anh nghiệp dư của mình.

Cựu võ sĩ Bobby Stewart – cố vấn của trung tâm giáo dục trẻ em vị thành niêm – đã phát hiện ra tiềm năng của Tyson và gửi anh đến với HLV danh tiếng Cus D’Amato.

Cuộc gặp gỡ D’Amato đã thay đổi số phận “Võ sĩ thép”.

Dù vậy, những bài học chiến đấu đầu tiên với Tyson là các trận đánh nhau trên đường phố. Võ sĩ 54 tuổi từng phát biểu trên Podcast Hotboxin’ của mình: “Tôi đang nói về những cuộc chiến mà mọi người không tính đến giống như vậy. Một vài tay đấm đã đấu 300 đến 400 trận nghiệp dư. Pernell Whitaker từng đấu rất nhiều trận.

Tôi thì có 60 trận [nghiệp dư], cùng với khoảng 150 cuộc chiến trên dường phố. Đó là lý do vì sao tôi đã thể hiện không tệ trên võ đài quyền Anh. Tất cả những gì chúng tôi làm ở Brooklyn là đánh nhau, đánh nhau và đánh nhau.”

Tyson hồi tưởng lại quá khứ khi anh còn rất trẻ.

Nói sâu hơn về sự hỗn loạn trong những cuộc đánh nhau thuần túy, Tyson cho biết: “Chiến đấu là niềm tin, tất cả đều dựa vào ý thức. Khi bạn đang đánh nhau thật sự, bạn không biết mình đang làm gì cả. Chỉ là ‘đùng’ một phát, và nó diễn ra.

Nó giống như một dòng chảy. Khi nó trôi đi, mọi thứ diễn ra. Bạn có thể bị đánh gục bất cứ lúc nào. Thỉnh thoảng, có thể ý thức của bạn rời khỏi cơ thể, bạn thấy mình như đang bay.”

Những điều đáng chú ý về Mike Tyson:

Michael Gerard Tyson sinh ngày 30/06/1966 tại New York, nước Mỹ. Ngoài tên riêng, người ta thường gọi anh là Iron Mike (Võ sĩ thép) hay The Baddest Man on the Planet (Người đàn ông xuất chúng nhất hành tinh).

Tyson từng kết hôn với 3 phụ nữ và có 8 người con. Anh thi đấu boxing hạng nặng chuyên nghiệp từ năm 1985 và chính thức giải nghệ vào năm 2006. Trong 58 lần thượng đài, Tyson thắng 50 trận (44 lần hạ gục đối thủ), thua 6 trận, 2 trận không có kết quả. Ở tuổi 20, Tyson trở thành nhà vô địch hạng nặng thế giới trẻ nhất lịch sử. Trong thời kỳ huy hoàng, anh là chủ nhân của các danh hiệu WBC, WBA, IBF, The Ring.

Với phong cách thi đấu tấn công áp đảo và ra đòn tốt bằng cả 2 tay, Tyson thường kết thúc các trận chiến khá nhanh chóng bằng việc hạ knockout đối thủ. Chính điều này đã khiến anh được nhiều người yêu mến và thần tượng, bất chấp những tai tiếng trong đời tư của Tyson. Có thể nói rằng, trong thời kỳ đỉnh cao, Tyson là võ sĩ tạo ra sức hút lớn nhất mọi thời đại.

Sự nguy hiểm của Mike Tyson hồi trẻ.