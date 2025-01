Minh tinh "Những thiên thần của Charlie" dạo phố đi bộ Hà Nội

Ngày 29/1, Drew Barrymore đăng lên TikTok đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh đi dạo trên một con phố.

Trong video, nữ diễn viên 50 tuổi mặc trang phục giản dị, đội mũ lưỡi trai, đang tự mình quay video, mặt ngó nghiêng xung quanh. Màn hình hiện thị dòng chữ: “Cảm ơn! Từ khi bảy tuổi đến nay, tôi đi đâu cũng có người nhận ra giọng nói của mình”, để đáp lại lời nhận xét: “Cô hài hước ghê”.

Barrymore không tiết lộ địa điểm trong video. Tuy nhiên, cư dân mạng Việt Nam nhanh chóng nhận ra khung cảnh quen thuộc. Đó là phố đi bộ Trần Nhân Tông ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội .

Video nhận được hơn 1,7 triệu lượt xem, hơn 157.000 lượt Thích và hàng nghìn bình luận.

Người hâm mộ thủ đô tỏ ra phấn khích khi thần tượng ghé thăm vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025: “Cô ấy ở Hà Nội”, “Tại sao Drew Barrymore lại ở công việc Thống Nhất?”, “Thế hệ trẻ ở Việt Nam có thể không nhận ra chị, nhưng chắc chắn họ nhớ Những thiên thần của Charlie . Chị là tuổi thơ của chúng tôi”, “Một trong những thiên thần của Charlie đang ở Việt Nam”, “Chị đang ở Hà Nội ạ? Thích phim của chị lắm, đặc biệt là 50 First Dates ”, “Chờ đã, bây giờ chị đang ở đâu tại Hà Nội? Chị là thần tượng của tôi kể từ Những thiên thần của Charlie . Tôi có thể gặp và chụp ảnh với chị không?”, “Không thể nào, cô ấy đang ở Việt Nam”, “Trời ơi, chị đang ở Việt Nam sao? Tôi chắc chắn nhận ra chị vì Những thiên thần của Charlie là tuổi thơ của tôi”, “Ồ, chị đang đi bộ ở Hà Nội sao? Hãy tận hưởng kỳ nghỉ của chị ở quê hương chúng tôi thật tuyệt vời nhé! Yêu chị”, “Trời ơi, chị cách nhà tôi 500 m”, “Chị đến Việt Nam ăn Tết ạ?”, “Chào mừng chị đến Hà Nội!”…

Drew Barrymore sinh năm 1975, nữ diễn viên, nhà sản xuất phim người Mỹ. Cô gia nhập showbiz rất sớm khi xuất hiện trong đoạn phim quảng cáo vào năm 7 tháng tuổi. Cô nổi tiếng qua nhiều bộ phim ăn khách như E.T. the Extra-Terrestrial , 50 First Dates , Những thiên thần của Charlie , Kỳ nghỉ chết cười …

Drew Barrymore được yêu thích ở Việt Nam vào đầu thập niên 2000. Ảnh: FilmMagic.