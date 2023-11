Miu Lê: "Tôi nghĩ nhiều về những cảnh nóng của mình, kể cả sau khi phim đóng máy"

Mới đây, bộ phim tâm lý giật gân mang tên Chiếm đoạt do đạo diễn Thắng Vũ thực hiện đã chính thức ra mắt. Tác phẩm điện ảnh gây chú ý khi đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Miu Lê, kết hợp cùng Lãnh Thanh, Phương Anh Đào và rapper Karik.

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Miu Lê về vai diễn mới của cô.

Miu Lê và Karik trong phim "Chiếm đoạt". (Ảnh: NSX)

Vì sao Miu Lê quyết định tham gia bộ phim điện ảnh Chiếm đoạt?

- Thú thật ban đầu tôi đã nói lời từ chối, bởi phim khá nhiều cảnh nóng. Sau khi đạo diễn thuyết phục và dành thời gian suy nghĩ kỹ, tôi nhận ra nhân vật này chính là dạng vai mà bản thân tôi đã tìm kiếm khá lâu. Tôi cũng đã tự nói chuyện, tự thuyết phục bản thân một thời gian mới quyết định tham gia vào hành trình của Chiếm đoạt. Do tôi với Karik tương tác khá tốt ngoài đời, tôi cứ thế đưa vào phim, chỉ tô điểm thêm cho nó chút thôi.

Khi quyết định chọn dự án này để trở lại, Miu Lê có đặt nhiều kỳ vọng?

- Ở những dự án trước, cũng có phim tôi thành công, có phim thì không như vậy. Điều này đương nhiên tạo ra đôi chút áp lực cho tôi trước khi tham gia vào một dự án mới. Sau gần 4 năm không tham gia vào lĩnh vực điện ảnh, nhận bộ phim này tôi đặt mình ở thâm thế 50/50. Trước đó, tôi không đóng phim vì không tìm được vai diễn nào đúng gu của mình. Đến khi nhận được vai phù hợp, phim lại phạm phải điều tối kỵ của tôi - cảnh nóng. Xưa nay, hình tượng của tôi trong mắt khán giả là sự hồn nhiên, dễ thương, tôi biết mình phải thay đổi điều đó trong Chiếm đoạt.

Trước khi nhận quay cảnh nóng, Miu Lê có chia sẻ với gia đình về việc này?

- Không, tôi đã trưởng thành và bản thân tôi là một người làm nghề độc lập. Tôi quyết định tương lai của mình. Gia đình là hậu phương để chia sẻ với tôi niềm vui khi thành công, an ủi tôi khi thất bại. Ngày công chiếu Chiếm đoạt, mẹ tôi cũng có đi xem. Thực sự là hôm đó tôi rất lo, bởi mẹ tôi không biết chuyện tôi đóng cảnh nóng trước đó (cười). May mắn là bà tôn trọng quyết định làm nghề của con gái.

Trailer nóng bỏng của bộ phim "Chiếm đoạt". (Clip: CGV)

Sau khi hoàn thiện những cảnh quay nóng bỏng, Miu Lê có bị ám ảnh?

- Tôi nghĩ về các cảnh nóng đó rất nhiều, kể cả đến khi phim đóng máy. Do luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ quay cảnh nóng cho một vai diễn nên khi thực hiện xong, những thứ đó cứ mắc kẹt trong tâm trí tôi. Vượt qua được rồi thì tôi nghĩ trải nghiệm này cũng tạm thú vị.

Tôi mong sự hi sinh ấy của mình sẽ đem lại kết quả xứng đáng. Nếu không nhận được hiệu ứng tích cực thì tôi sẽ không bao giờ "liều mình" như vậy nữa. Với riêng cảnh nóng, ngay khi nhận vai, trong lòng tôi đã nghĩ mình sẽ làm không tốt bằng mọi người. Chẳng may nếu khán giả hưởng ứng thì đó sẽ một bước ngoặc lớn đối với tôi. Chẳng may mọi thứ không đúng như mong đợi, đó cũng là một bài học lớn.

Miu Lê có đưa nhiều dấu ấn cá nhân vào vai diễn trong Chiếm đoạt?

- Tôi có pha đôi chút dấu ấn của bản thân vào của nhân vật này, khi tinh nghịch lúc dễ thương, lúc hơi đanh đá. Do cảm giác cài màu riêng của bản thân đã quá đậm, tôi không muốn đóng khung nhân vật. Tôi muốn tô vẽ cho vai diễn của mình thật nhiều màu sắc, từ đó tạo nên một chân dung sống động và chân thực với khán giả.

Mối quan hệ của Miu Lê với Karik ngoài đời là gì?

- Miu Lê xin phép không trả lời câu hỏi này để giữ bình an cho cả hai.

Cảm ơn Miu Lê đã chia sẻ thông tin!