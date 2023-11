Miu Lê: “Bất kỳ sự đau khổ hay kết thúc nào cũng để lại cho tôi bài học"

Mới đây, ca sĩ Miu Lê đã chính thức trở lại với sản phẩm âm nhạc mang tên Cô đơn đã quá bình thường. Trong lần trở lại này, cô mang tới một hình ảnh mới: vừa sâu lắng, vừa tinh nghịch, cũng như cái nhìn đầy tích cực về nỗi cô đơn.

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện ngắn với nữ ca sĩ về MV mới, cũng như những thay đổi trong của suy nghĩ của cô với âm nhạc và cuộc sống.

Ca sĩ Miu Lê. (Ảnh: NVCC)

Tại sao Miu Lê chọn chủ đề cô đơn cho lần quay lại này?

- Lý do đầu tiên là tôi rất yêu ca khúc này, ngay từ lần đầu tiên anh Only C gửi cho tôi. Only C là người đã quá hiểu về con người cũng như cuộc đời tôi, cũng bởi vậy toàn bộ bài hát đều được viết trên chính những câu chuyện tôi đã từng là nhân vật chính.

Thêm nữa, ở thời điểm hiện tại, thứ tôi quan tâm nhất là những gì mình mang đến cho mọi người. Đó cũng là lý do tôi chọn những hình ảnh giản dị, đời thường cho sản phẩm mới. Tôi tin rằng điều gì càng giản dị sẽ dễ chạm đến mọi người.

Nghe nói, trước khi MV chính thức được công bố, Miu Lê từng "đập đi xây lại" sản phẩm vì chưa thực sự ưng ý?

- Thật ra, tôi luôn muốn có thể trở lại thật sớm sau mỗi sản phẩm âm nhạc. Thế nhưng tính cách của tôi lạ lắm, phải thích thì mình mới làm và đã làm, phải luôn làm tốt nhất có thể.

Trước khi công bố sản phẩm này, tôi đã quay xong một MV hẳn hoi. Tuy vậy, do cảm thấy không thích, ý tưởng về nội dung chưa phải cái mình muốn thể hiện nên tôi quyết định bỏ đi làm lại. Tôi ngồi với ê-kíp bàn bạc để tạo dựng một câu chuyện mới, ở đó có sự khác biệt và có những yếu tố mà tôi nghĩ sẽ tạo ra sức hút với khán giả.

Miu Lê muốn mang lại cái nhìn tích cực về nỗi cô đơn. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ tạo dấu ấn với nhiều bản "hit" trên thị trường âm nhạc, Miu Lê còn là một diễn viên được nhiều người yêu mến. Bạn đã cân bằng hai lĩnh vực này như thế nào để tạo được những thành công không nhỏ trong thời gian vừa qua?

- Khi mình đã thật sự muốn làm một điều gì, mình sẽ luôn có cách để cân bằng và vượt qua những khó khăn. Việc phân chia thời gian để tham gia các dự án cho phù hợp, hay cố gắng tập luyện để có đủ sức bền về thể chất lẫn tinh thần... là ví dụ.

Trong suốt thời điểm tôi làm nghề, với những gì tôi đã nhận được tới tận thời điểm này, tôi thừa nhận mình là một người may mắn. Bên cạnh sự nỗ lực và tài năng của bản thân, tôi biết ơn khi có tổ nghề phù hộ, có một ê-kíp hiểu mình. Một khi đã có đặc ân như vậy, tôi hiểu mình phải cống hiến hết mình cho bất cứ lĩnh vực nào mình tham gia bất kể là phim ảnh hay âm nhạc.

Ở ngoài đời, đã bao nhiêu lần Miu Lê buồn bã trong tình yêu và có cảm giác không thoát ra được, như trong lời bài hát: "Bao năm qua trôi phí được gì/Vết thương lòng này sao quên đi"?

- Nhiều đấy, tôi cũng yêu nhiều mà. Nhưng bây giờ, với tôi tình yêu là sự lựa chọn. Bất kỳ sự đau khổ hay kết thúc nào đều để lại cho mình bài học, và còn tạo cho tôi cảm xúc để làm nghề. Cũng bởi vậy, tôi thấy tôi biết ơn những đau khổ, những lần suy sụp của mình trong tình yêu.

Tình yêu có từng chi phối sự nghiệp của Miu Lê?

- Tôi nghĩ là không. Như tôi vừa chia sẻ, tôi luôn biết ơn tất cả mọi cung bậc cảm xúc mà tình yêu mang lại. Chúng thật sự là những chất xúc tác để mình làm nghề tốt hơn.

Vả lại, nếu yêu mà phải bỏ những điều quan trọng khác trong cuộc sống của mình, tôi cho rằng tình yêu đó hơi không lành mạnh.



Với Miu Lê, Karik có vị trí như thế nào trong cuộc sống?

- Anh Karik là một người bạn đặc biệt của tôi. Những thông tin khác tôi xin phép không nói tới.

Cảm ơn chia sẻ của Miu Lê!