Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên là 1 trong 6 Vườn quốc gia của cả nước hiện do Bộ NNPTNT quản lý. Vườn quốc gia Cát Tiên là một khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước. Theo quy định, đối với các VQG nằm trên địa bàn từ 2 tỉnh trở lên sẽ do Bộ NNPTNT quản lý; còn nếu nằm trọn trên địa bàn 1 tỉnh sẽ do địa phương có VQG quản lý.