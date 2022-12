Khoảng 14 giờ ngày 11/12, nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển mô tô phân khối lớn hiệu Z1000 biển số 59A3 38688 lưu thông từ hướng miền Tây lên TP.HCM.

Mô tô phân khối lớn hiệu Z1000 biển số 59A3 386.88 va chạm xe máy văng xa hơn 70m. Ảnh: Thiên Long

Đến km 1936 quốc lộ 1 đoạn đường thuộc địa phận ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, do chạy tốc độ quá nhanh, không làm chủ tay lái, người này đã va chạm với xe máy 62G1 25856 do bà Ngô Thị Nhành (52 tuổi), quê ấp 5, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, cầm lái đi cùng chiều sát dải phân cách.

Cú va chạm mạnh khiến mô tô phân khối lớn Z1000 bay xa hơn 70 mét văng vào lề, xe máy bà Nhành ngã xuống gần giao lộ, bị hỏng nặng.

Cả hai người đều bị thương, bà Nhành do quá nặng đã được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Anh Nguyễn Thế Toàn (34 tuổi), ngụ xã Nhựt Chánh chứng kiến cho biết, có khả năng người điều khiển chiếc mô tô phân khối lớn chạy tốc độ cao nên dẫn đến tai nạn.

Mô tô phân khối lớn hiệu Z1000 biển số 59A3 38688 va chạm xe máy làm 2 người bị thương. Ảnh: Thiên Long

Công an huyện Bến Lức phối hợp với CSGT Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.