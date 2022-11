Long An: Một ngày 4 vụ tai nạn giao thông 6 người thương vong

Thông tin từ Công an tỉnh Long An, chỉ trong ngày 12/11 ở một số địa phương trong tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người tử vong. Đây là số vụ tai nạn giao thông tử vong người nhiều nhất và cao nhất trong thời gian qua trên địa bàn Long An.

