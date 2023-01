Mộc bản "Cư Trần lạc đạo phú" được 108 xe ô tô rước lên chùa Thượng Tây Yên Tử ở Bắc Giang

Sáng 10/1, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức họp báo về Lễ khai hội xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch 2023 với chủ đề "Linh thiêng Tây Yên Tử", được tổ chức trong 6 ngày, từ ngày 1/2 đến ngày 6/2/2023 (tức từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng, năm Quý Mão).

Ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang thông tin về sự kiện Lễ khai hội xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2023. Ảnh: N. Kế

Tại buổi họp báo, ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang thông tin, Lễ khai hội xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch 2023 là sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức nhằm quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, nổi bật về tiềm năng du lịch của tỉnh, đặc biệt là không gian văn hóa - Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử, với con đường Hoằng dương Phật pháp của các Phật tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.

Thông qua các hoạt động của sự kiện nhằm giới thiệu đến nhân dân, khách du lịch trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng trong xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch "Về miền đất thiêng Tây Yên Tử".

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 sẽ có 15 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hưởng ứng của các huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Giang. Điểm nhấn nổi bật là chương trình Đêm nhạc Phật với chủ đề Vĩnh Nghiêm - Hòa quang trí huệ, lần đầu tiên được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng - nơi được xem là chốn Tổ của Phật giáo Trúc lâm Yên Tử.

Trong dịp này, tỉnh Bắc Giang cũng sẽ tổ chức đoàn rước, gồm 108 xe ô tô đưa bộ Mộc bản "Cư Trần lạc đạo phú" được sao chụp sang chất liệu bền, có tính thẩm mỹ cao từ chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng lên chùa Thượng Tây Yên Tử, huyện Sơn Động. huyện Sơn Động để du khách đến chiêm bái, tìm hiểu.

"Bộ Mộc bản này là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Phật hoàng Trần Nhân Tông được khắc trong bộ kinh Thiền Tông bản hạnh. Thể hiện rõ tư tưởng và giá trị của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử" - ông Đỗ Tuấn Khoa nói và cho biết việc rước bộ Mộc bản thể hiện ý chí và tinh thần của Phật giáo Trúc Lâm, làm cơ sở để tỉnh tiếp tục thực hiện mục tiêu phục dựng, tái hiện con đường "Hoằng dương Phật pháp của các Phật tổ phật giáo Trúc Lâm Yên Tử".

Ông Trương Quang Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang chủ trì và chia sẻ thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: N. Kế

Liên quan tới vấn đề đảm bảo an toàn trật tự cho đoàn rước, ngành giao thông vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị, địa phương liên quan được giao nhiệm vụ đã có kế hoạch chi tiết, cụ thể về đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông. "Về an ninh, có kế hoạch chi tiết, cụ thể từng đường ngang, lối tắt và đã chạy thử xe theo tốc độ bao nhiêu kilomet và tính được các điểm nghẽn giao thông trong quá trình di chuyển" - ông Khoa nhấn mạnh.



Với chuỗi sự kiện Lễ khai hội xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch 2023, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang mong muốn sẽ thu hút từ 500-600 nghìn lượt du khách tới tham quan, trải nghiệm. Dự kiến, năm 2023 tỉnh Bắc Giang sẽ thu hút khoảng 2 triệu khách tham quan, du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn.