Mới có 7 người nộp đủ tiền trúng đấu giá biển số xe, đại gia Thanh Hóa biển 51K-888.88, 30K-567.89 đã thanh toán?

Đấu giá biển số xe được thực hiện theo Kế hoạch số 340/KH-BCA-C08 ngày 29/6/2023 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, ngày 12/7/2023.

Qua 4 phiên đấu giá biển số xe, giá trị thực của biển số đẹp đang dần lộ diện, không còn tình trạng đẩy giá lên cao "ngất" như ở phiên đấu giá đầu tiên. Tính đến thời điểm này, đã có gần 100 biển số xe đẹp được đấu giá thành công.

Mới 7 người nộp đủ tiền trúng đấu giá biển số xe

Sáng nay (ngày 26/9), Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) đã tổ chức tọa đàm trao đổi về các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV. Trong đó, nhiều vấn đề được lãnh đạo Bộ Công an giải đáp đến các cơ quan truyền thông.

Trả lời tại Tọa, Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đã có 4 phiên đấu giá biển số xe được diễn ra kể từ ngày 15/9.

Theo Đại tá Nhật, có tổng cộng 95 biển số xe đẹp được đấu giá thành công, ngân sách sẽ thu về 133 tỷ đồng (nếu người đấu giá không bỏ cọc). Thế nhưng, đã sau 10 ngày diễn ra phiên đấu giá biển số xe đầu tiên, mới chỉ có 7 người trúng đấu giá nộp đủ tiền để nhận biển với tổng hơn số tiền nộp ngân sách là hơn 10 tỷ đồng. Với những người trúng đấu giá phiên đầu tiên sẽ còn 4 ngày nữa để hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá, tức hết ngày 30/9.

Theo quy định, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cũng cung cấp thêm thông tin, trường hợp những người trúng đấu giá nếu không nộp đủ tiền sẽ mất 40 triệu đồng tiền đặt cọc và biển số đó sẽ được đấu giá lại.

Đáng chú ý nhất, trong phiên đấu giá đầu tiên, một vị đại gia Thanh Hoá tên Hà Xuân Hải đã trúng đấu giá 2 biển số đẹp gồm 30K-567.89 giá 13,075 tỷ đồng và 51K-888.88 giá kỷ lục 32,34 tỷ đồng. Tổng giá trị của cặp biển này lên đến hơn 45 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, người trúng đấu giá biển số 30K-567.89 và 51K-888.88 đến nay vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền để lấy biển. Nếu không nộp tiền, người này sẽ mất 80 triệu đồng, con số không hề nhỏ đối với nhiều người.

Trong những ngày tiếp theo 26, 27, 28, 29/9, các biển số đẹp sẽ tiếp tục được đấu giá trực tuyến.