Mỗi người dân cần là công dân số thông minh, văn minh và an toàn

Đại diện Cục An toàn thông tin nhấn mạnh rằng người dân là điểm khởi phát, trung tâm của Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Vì thế, bảo vệ người dân an toàn trên không gian mạng cũng là nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực an toàn thông tin mạng.

Dẫn thống kê gần đây, 91% cuộc tấn công mạng khởi nguồn bằng thư điện tử lừa đảo và hơn 80% sự cố mất an toàn thông tin, đại diện Cục An toàn thông tin cho rằng việc này là do người sử dụng thiếu nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ.

"Mỗi người dân phải là công dân số thông minh, văn minh và an toàn trên không gian mạng; được trang bị đầy đủ kỹ năng an toàn thông tin. Muốn làm được điều này này, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tất cả các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và sự chung tay của mỗi người dân" - Đại diện Cục An toàn thông tin nói.

Chia sẻ kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, ông Đỗ Anh Tuấn - Cục An toàn thông tin cho rằng, cần hạn chế tối đa chia sẻ thông tin cá nhân, cân nhắc đưa thông tin cá nhân, đời tư lên mạng; sử dụng mật khẩu mạnh an toàn cho các tài khoản; chủ động nâng cao kiến thức bảo mật; đọc kỹ, hiểu các điều khoản trước khi sử dụng các dịch trên mạng; thiết lập quyền độ riêng tư cho các ứng dụng, dịch vụ sử dụng thông tin cá nhân; sử dụng công cụ diệt virus uy tín; kích hoạt tính năng xác thực 2 bước (nếu có); thường xuyên cập nhập hệ thống, và phần mềm.

“Hội nghị tập huấn tăng cường kỹ năng an toàn thông tin cho người sử dụng trên không gian mạng” tại tỉnh Yên Bái dành riêng cho một số tỉnh trung du - miền núi.

Về cách xử lý khi bị lộ thông tin cá nhân, người bị hại cần liên hệ với cơ quan chức năng, đơn vị liên quan ngay lập tức để báo cáo về việc bị lộ cá nhân; trường hợp lộ tài khoản thẻ ngân hàng, cần liên hệ ngay với ngân hàng để khóa thẻ lại và xin được cấp thẻ mới; luôn cẩn trọng, cảnh giác với cuộc gọi, nhắn tin chuyển tiền qua mạng ngay cả với người thân, bạn bè để phòng tránh trường hợp lừa đảo qua mạng xã hội.



Các chuyên gia của Cục An toàn thông tin cũng cho biết, lừa đảo trực tuyến là một hành vi gian lận trên mạng thông qua việc sử dụng các kỹ thuật công nghệ để lừa đảo người dùng trực tuyến. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các trang web giả mạo để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng của người dùng, gửi email lừa đảo để yêu cầu thông tin nhạy cảm hoặc thuyết phục người dùng đóng tiền hoặc mua hàng hóa không tồn tại.