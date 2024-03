Mỗi tháng, chi phí "nuôi" VinFast VF5 Plus 2024 là bao nhiêu?

VinFast VF5 Plus là "tân binh" mới nhất trong phân khúc A-SUV tại thị trường Việt Nam đầy cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ như KIA Sonet, Toyota Raize. Sự khác biệt của VinFast VF5 đến từ động cơ thuần điện.

Ngoài chi phí ban đầu mua xe, người dùng sẽ phải bỏ ra các khoản tiền khác để "nuôi" VinFast VF5 Plus, vậy tổng chi phí là bao nhiêu?

Chi phí bảo dưỡng ô tô điện VinFast VF5 Plus 2024

Không giống ô tô sử dụng động cơ đốt trong thường xuyên phải thay dầu, bôi trơn các chi tiết, người dùng xe điện sẽ không phải lo ngại chi phí bảo dưỡng và VinFast VF5 Plus cũng tương tự.

VinFast VF5 Plus 2024 có chi phí "nuôi" rẻ. Ảnh V.N.

Hiện nay, chưa có số liệu chi tiết về chi phí bảo dưỡng xe điện VinFast VF5 Plus tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo báo cáo của Văn phòng Hiệu suất năng lượng và Năng lượng tái tạo Mỹ (EERE), chi phí bảo dưỡng ô tô điện là 0,061 USD (1,139 VNĐ), trong khi đó động cơ đốt trong trung bình 0,1 USD (2,284 VNĐ) phí bảo dưỡng cho mỗi 1,6 km (một dặm).

Trung bình, VinFast VF5 Plus sẽ có chi phí bảo dưỡng rẻ bằng 1/3 xe xăng nên trong 2 năm đầu sẽ ước tính khoảng 10 triệu đồng.

Chi phí thuê và sạc pin VinFast VF5 Plus 2024

Theo hãng xe Việt công bố, chi phí thuê pin xe gồm phí thuê pin VinFast VF5 Plus là 1,6 triệu đồng/tháng không giới hạn số km. Khi thuê pin, khách hàng sử dụng VinFast VF5 Plus càng nhiều sẽ càng có lợi, mỗi tháng ít nhất trên 500km.

Khách hàng mua pin thì chi phí "nuôi" VinFast VF5 Plus còn rẻ hơn nhiều.

VinFast VF5 Plus 2024 có chi phí nhiên liệu rẻ. Ảnh V.N.

Đối với chi phí sạc pin, tại trạm dịch vụ của VinFast sẽ là 2.834 đồng/kWh. Theo tính toán, lượng điện tiêu thụ của 15,52 kWh/100 km.

Thông số VinFast VF5 Plus thuê pin VinFast VF5 Plus mua pin Giá điện 3.117 kWh 3.117 kWh Mức tiêu thụ 12,41 kW/100km 12,41 kW/100km Số km 1.500km/tháng 1.500km/tháng Chi phí nhiên liệu/tháng 2,2 triệu đồng 580 nghìn đồng

Chi phí cố định VinFast VF5 Plus 2024

Dù muốn hay không, việc bỏ ra những chi phí cố định để "nuôi" xe VinFast VF5 Plus là điều không thể tránh khỏi, ngay cả khi bạn không sử dụng. Theo đó, những chi phí này sẽ bao gồm: bảo hiểm bắt buộc (873.400 đồng/năm), phí bảo trì đường bộ (1.560.000 đồng/năm), bảo hiểm thân vỏ (1,5% giá trị xe, khoảng 15.000.000đ ), phí đăng kiểm…

Sau 2 năm, chi phí cố định của VinFast VF5 Plus sẽ vào khoảng 25 triệu đồng.

Chi phí linh hoạt VinFast VF5 Plus 2024

Nhiều người muốn chiếc xe của mình khác biệt nên sẽ lắp thêm phụ kiện hoặc chi phí rửa xe, phí cầu đường, phạt vi phạm giao thông… Với những hoạt động trên, trong vòng 2 năm con số ước tính mà người dùng sẽ phải bỏ ra để nuôi VinFast VF5 Plus vào khoảng 8 triệu đồng.

Chi phí gửi xe VinFast VF5 Plus 2024

Hầu hết người dùng ở các thành phố lớn đều không có chỗ để xe nên chi phí này sẽ là khoảng 1,5 triệu đồng/tháng và 2 năm sẽ ngốn gần 36 triệu đồng.

Với những gia đình ở tỉnh lẻ hoặc có sân vườn rộng, dĩ nhiên sẽ tiết kiệm được khoản chi phí này khi sử dụng VinFast VF5 Plus.

Tổng chi phi "nuôi" VinFast VF5 Plus 2024 sau 2 năm

Tính tổng các chi phí trên sau 2 năm "nuôi" VinFast VF5 Plus là 81 triệu đồnng, 40,5 triệu đồng/năm và 3,375 triệu đồng/tháng. Mức chi phí trên của VinFast VF5 Plus thấp hơn 1 nửa so với các xe cùng phân khúc như KIA Sonet, Toyota Raize sẽ phải mất khoảng 6 triệu đồng/tháng.