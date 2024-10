Vùng đất này sở hữu món ăn du khách nghe tên thì e dè, nhưng khi thưởng thức lại có vị thơm ngon bất ngờ

Dù không sở hữu "rừng vàng biển bạc" nhưng Tây Ninh lại là địa danh tâm linh nổi tiếng cùng nhiều món ngon ở Tây Ninh hấp dẫn. Đến với nơi đây, du khách sẽ có cơ hội chinh phục "nóc nhà của Nam Bộ" - Núi Bà Đen với độ cao 986m. Hay đơn giản là check-in phong cảnh hữu tình ở Hồ Dầu Tiếng. Nơi đây quy tụ nhiều chùa chiền, núi thánh nổi tiếng. Tây Ninh sở hữu rất nhiều món ăn mang hương vị rất riêng.



Nhắc đến các món ngon ở Tây Ninh, chúng ta thường nhớ đến những đồ ăn vặt độc đáo như muối tôm, bánh tráng... Thế nhưng, ít ai biết rằng Tây Ninh còn sở hữu một nền ẩm thực đặc sắc, nức lòng mọi du khách. Từ những món ăn dân dã đến đặc sản mua về làm quà, văn hóa ẩm thực ở Tây Ninh có thể chinh phục mọi thực khách khó tính nhất. Dưới đây là một số món ăn đặc sản ở Tây Ninh mà du khách nên thử.

Món ăn đặc sản ở Tây Ninh: Bò tơ hương vị thơm ngọt tự nhiên, đem chế biến thành bất kỳ món ăn nào cũng ngon tuyệt hảo

Món ngon Tây Ninh, đó chính là bò tơ. Đây là món ăn nổi tiếng và trở thành đặc sản của người dân Tây Ninh. (Ảnh: vinpearl)

Bò tơ Tây Ninh là những lứa bò vừa lớn, chỉ bú sữa mẹ là chính nên thịt vẫn giữ được độ mềm ngọt tự nhiên, không bị bở như thịt bê và thịt bò thông thường. Đặc biệt, bò tơ không phải là bê như nhiều người vẫn lầm tưởng mà là những con bò đã phát triển tới khoảng 5-6 tháng với trọng lượng trung bình từ 50-60 kg/con. Như vậy, bò tơ không quá non như bê nhưng cũng không quá già như bò trưởng thành.

Quan sát bằng mắt thì thấy thịt bò tơ có màu gần giống như thịt lợn, không phải màu hồng hay đỏ như thịt bò lâu năm. Lớp da của thịt bò tơ cũng rất mỏng, khoảng 0,2 - 0,5cm, trong khi đó thịt bò già thì lớp da dày hơn nhiều. Ngoài ra, chân lông của bò tơ thường nhỏ và có màu trắng, còn thịt bò già có lông to và đen hơn.

Chính vì độ mềm ngọt tự nhiên mà thịt bò tơ trở thành món đặc sản Tây Ninh được thực khách trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Từ nguyên liệu thịt bò tươi có thể chế biến thành rất nhiều món ăn như lẩu bò, bò nhúng giấm, bò nướng than hoa... đều khiến thực khách ăn một lần là nhớ mãi.

Địa chỉ tham khảo:

• Quán bò tơ Năm Sánh: Hiệp Trường, Hòa Thành, Tây Ninh

• Nhà hàng Tư Hồng: Đường Lạc Long Quân, Phường Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành, Tây Ninh

• Bò tơ Út Mây: Đường Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 3, Phường 4, TP.Tây Ninh

Món ăn đặc sản ở Tây Ninh: Thưởng thức nem bưởi Tây Ninh, món đặc sản độc nhất vô nhị

Độ giòn sần sật của nem hòa cùng với vị thơm ngất ngây từ bưởi sẽ lan tỏa tới mọi giác quan. (Ảnh: vinpearl)

Nem bưởi ra đời từ rất lâu, không ai biết chính xác người đã tạo ra món ăn độc đáo này, chỉ biết rằng vào khoảng thập niên 60 của thế kỷ trước đã có hộ gia đình làm nem bưởi Tây Ninh. Những cơ sở làm nem lớn tại Tây Ninh hiện nay đều có thâm niên hơn 20 năm sản xuất món ăn đặc sản này.

Nem bưởi Tây Ninh có vị chua, hơi cay và ngọt nhẹ. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một hương vị vô cùng độc đáo mà bạn chắc chắn sẽ "đổ" ngay trong một lần thử. Nem bưởi hiện nay là món ăn không thể thiếu trong mỗi dịp ăn chay của người dân địa phương. Ngoài ra, nem còn được bày bán phổ biến nên rất nhiều người khi đến thăm Tây Ninh đều mua về vài xâu không chỉ để thưởng thức mà còn làm quà biếu cho gia đình và bạn bè.

Cũng như cái tên của mình, trong nem có thành phần là vỏ bưởi, không có thịt. Nói cách khác đây là món chay, được chế biến từ đu đủ xanh bào nhỏ cùng vỏ bưởi phơi khô. Sau đó, nên nếm cùng tiêu, vông nem, khế chua, chùm ruột, ớt,... để tạo nên hương vị độc đáo riêng, mà không có món nem của vùng nào có được. Nem có màu sắc đỏ tươi nhẹ giống hệt nem thịt, khi nếm thử có thể cảm nhận được sự khác biệt và độc đáo của món ăn.

Địa chỉ tham khảo mua nem:

Nem Bưởi Tây Ninh: Hiệp Nghĩa, Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh

Món ăn đặc sản ở Tây Ninh: Thằn lằn núi bà Đen là món ăn độc lạ, quý hiếm mà bất kỳ tín đồ ẩm thực nào cũng phải thưởng thức một lần

Người dân địa phương phải "trèo đèo lội suối" và dùng mồi câu để bắt thằn lằn trong các hốc đá. (Ảnh: vietnambooking)

Thằn lằn núi Bà Đen - Tây Ninh là loài vật thuộc họ tắc kè, phần đuôi có màu nâu nhạt, lưng có vạch trắng. Hiện nay, nơi sinh sống duy nhất của loài thằn lằn này là ở tại vùng núi Bà Đen. Nơi đây sở hữu địa hình, khí hậu thuận lợi để chúng sinh sôi và phát triển. Bạn có thể an tâm rằng thằn lằn núi hoàn toàn không có độc. Chúng còn được người dân địa phương sử dụng như bài thuốc dân gian quý giá, tốt cho sức khỏe, có thể chữa chứng mệt mỏi, chán ăn, đau nhức xương khớp.

Nhiều thực khách mới đến Tây Ninh thường không có hứng thú với những biển hiệu quảng cáo đặc sản thằn lằn núi vì tâm lý vẫn còn e dè trước loài bò sát này. Tuy nhiên, nếu đã ăn thử một lần, chắc hẳn bạn sẽ không bao giờ quên được hương vị đặc sắc của món ăn này.

Thông thường, thằn lằn núi bà Đen sau khi bắt về sẽ đem đi mổ bụng, sơ chế sạch sẽ rồi mang chiên giòn. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cuốn với các loại rau độc lạ của vùng đất Tây Ninh như đọt cóc, đọt rau nhái và nhiều loại rau thơm khác, sau đó chấm cùng với chén mắm me đậm đà bắt vị.

Du khách sẽ cảm nhận được vị ngọt, béo của thịt thằn lằn kết hợp cùng với sự tươi mát của rau sống và vị mặn ngọt chua cay đặc sắc của phần nước chấm. Sự hòa quyện hài hòa một cách hoàn hảo này khiến nhiều thực khách mê mẩn, nhanh chóng vượt qua nỗi sợ ban đầu, mạnh dạn thưởng thức món đặc sản của vùng núi Bà Đen.

Ngoài ra, thằn lằn núi Bà Đen còn được dùng để chế biến thành nhiều món ăn đa dạng, mang hương vị độc đáo, đậm nét đặc trưng của vùng đất núi rừng như: thằn lằn xào lá lốt ăn cùng bánh tráng Tây Ninh, thằn lằn núi Bà Đen chiên xù, cháo đậu xanh thằn lằn,...

Địa chỉ tham khảo:

• Quán thằn lằn núi Tây Ninh Phú Quý: Đường Số 39, Xã Trường Tây, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh

• Quán ăn Hồng Tiến: Phố Trần Hưng Đạo, KP1, Phường 1, Tây Ninh

Món ăn đặc sản ở Tây Ninh: Thưởng thức ốc xu núi Bà - hương vị của thảo mộc quý hiếm

Vị thịt ốc béo dai, ăn kèm muối tiêu chanh hay nước mắm gừng đầy sức hút. (Ảnh: ivivu)

Nếu phân vân Tây Ninh có đặc sản gì thì ốc xu núi Bà sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua. Đây là một loài ốc cạn sinh sống ở vùng núi Bà Đen của tỉnh Tây Ninh. Điểm đặc biệt của ốc xu núi Bà chính là chúng ở trên núi chứ không phải sống trên cạn hay nước ngọt như các loại ốc thông thường.

Khi chế biến, không cần phải đem ngâm với ớt hay sả mà chỉ cần rửa sạch là ốc sẽ tự động nhả hết đất cát ra ngoài. Món ốc núi Tây Ninh có vị dai dai và hương thơm từ các loại thảo dược trên núi, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một trải nghiệm ẩm thực hoàn toàn khác biệt.

Với hương vị béo, dai, giòn và vị ngọt thanh độc lạ, món ăn tạo được ấn tượng khó quên cho du khách. Ốc ăn cùng nước mắm, sả, gừng, ớt hiểm kết hợp với rau răm tươi khiến bạn phải xuýt xoa về độ ngon.

Món ăn đặc sản ở Tây Ninh: Bánh tráng nướng Tây Ninh - món bánh đặc trưng truyền thống của người Việt

Đặc biệt là vào mùa mưa khi du khách chưa biết ăn gì ở Tây Ninh, hãy thử ngay một chiếc bánh tráng nướng nóng hổi giúp du khách xua đi cái lạnh của những cơn mưa tại "vùng đất thánh". (Ảnh: MiA)

Bánh tráng nướng Tây Ninh, một món bánh đặc sản được người người nhà nhà yêu mến. Món bánh này không chỉ ghi điểm bởi hương vị thơm ngon, độc đáo mà còn là lựa chọn lý tưởng cho những buổi họp mặt, sum vầy hay chỉ đơn giản là khi du khách muốn thưởng thức một món ăn chơi nhẹ nhàng.

Bánh tráng nướng Tây Ninh là sự kết hợp hoàn hảo giữa bột gạo, mè đen, dừa mang đến một kết cấu hương vị đầy đặc trưng, thu hút đông đảo thực khách thưởng thức. Với nhiều topping đa dạng như trứng cút, xoài, tép, đậu phộng, khô bò, bánh tráng nướng Tây Ninh đem đến cho thực khách hương vị ngon không kém bánh tráng nướng Đà Lạt. Và với các làng bánh giữa lòng đô thị xô bồ, thì món bánh này càng tôn vinh vẻ đẹp ẩm thực truyền thống, góp phần quảng bá ẩm thực Việt Nam.

Món ăn đặc sản ở Tây Ninh: Chua chua cay cay bánh tráng me Tây Ninh

Nếu ai lần đầu thử bánh tráng me Tây Ninh có lẽ sẽ có chút bỡ ngỡ bởi sự đơn giản đến bất ngờ.

Trong hàng chục món bánh tráng thuộc về nhóm quà vặt xuất xứ từ Tây Ninh, bánh tráng me thuộc loại có sức hấp dẫn không cưỡng được nếu đã một lần nếm qua. (Ảnh: banhtrangme)

Bánh tráng me Tây Ninh đúng điệu phải là bánh tráng phơi sương Trảng Bàng kết hợp với sốt mắm me. Chỉ từ những nguyên liệu đơn giản như muối ớt Tây Ninh, hành phi, mắm me… đã có thể cho ra một loại sốt chấm đặc sắc, bắt vị. Bánh tráng dẻo dai, mềm thơm vừa phải kết hợp với sốt chấm chua chua mằn mặn, cay tê đầu lưỡi, vị bùi béo của hành phi… tất cả hòa trộn lại thành hương vị khó quên. Bánh tráng phơi sương đúng chuẩn sẽ mềm dẻo do ngấm đủ sương, cũng nhờ thế mà thấm đều nước sốt me, khiến món ăn trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Độ nổi tiếng của bánh tráng me dần lan rộng ra khỏi địa phận Tây Ninh. Sau đó, đặc sản này nhanh chóng trở thành món ăn vặt yêu thích của giới trẻ miền Nam. Chỉ cần hòa trộn các gói gia vị với nước me để làm nước chấm, bạn sẽ có ngay món bánh tráng chấm me hấp dẫn.

Món ăn đặc sản ở Tây Ninh: Mắm chua Tây Ninh - đặc sản dân dã ăn là nhớ, thử là mê

Khi ăn mắm, bạn sẽ cảm nhận vị mằn mặn, chua chua hấp dẫn, có thể ăn kèm với bún, cơm hay bánh tráng đều được. (Ảnh: ivivu)

Mắm chua Tây Ninh là món mắm xuất phát từ Khmer nhưng được biến tấu để phù hợp với vị giác người Việt. Món ăn này đã trở thành một trong những đặc sản nổi tiếng ở Tây Ninh mà bất cứ du khách nào cũng nên thử một lần. Để tạo nên một mẻ mắm hoàn chỉnh và hảo hạng nhất, người dân đã thực hiện từng bước tỉ mỉ, cẩn thận.

Trong đó, cá là nguyên liệu chính được chọn lọc kỹ càng, ưu tiên loại cá nhỏ, xương mềm, cùng với thính, muối hạt, đường cát mang đi ủ trong thời gian thích hợp. Mắm chua ăn cùng bún hay cơm, bánh tráng đều mang lại hương vị rất riêng, giúp món ăn thêm hấp dẫn và nổi bật hơn. Để tìm mua được mắm chua chất lượng bạn có thể tìm mua tại chợ Long Hoa, hoặc tại các cửa hàng tạp hóa tại khu vực Tây Ninh.

Nếu du khách thắc mắc mắm chua Tây Ninh ăn với gì ngon nhất thì đáp án chính là kết hợp với thịt luộc cuốn bánh tráng và đậu rồng. Đây được xem là một trong những món ngon Tây Ninh đặc trưng mà nếu không thưởng thức một lần thì vô cùng uổng phí!

Món ăn đặc sản ở Tây Ninh: Thưởng thức kẹo thèo lèo, món đặc sản dân dã ngọt ngào

Sẽ rất tuyệt, nếu được uống một ngụm trà và cắn một miếng kẹo thèo lèo. (Ảnh: ivivu)

Thèo lèo hay còn được biết đến là kẹo lạc giòn tan được làm từ mạch nha, hạt mè và đậu phộng. Thèo lèo Tây Ninh màu vàng óng ả cùng mùi hương thoang thoảng đặc trưng của đậu phộng rang và mạch nha. Vị của thèo lèo thì ngọt thanh chứ không gắt, lại rất bùi vì đậu phộng và mè rang vừa tới hoàn toàn có thể đốn gục bất kỳ ai chỉ trong một lần thử.

Ngay cả cảm giác dinh dính của mạch nha cũng sẽ tạo nên một cảm giác thú vị khi bạn ăn món đặc sản này. Cũng vì thế mà không chỉ người lớn, các em nhỏ rất chuộng món thèo lèo Tây Ninh dân dã ngọt ngào. Khi thưởng thức, uống cùng chút trà ấm sẽ tạo nên trải nghiệm tuyệt vời khó quên.

Không chỉ được người dân địa phương ưa chuộng, thèo lèo Tây Ninh còn là món quà thường được mọi người mua về cho gia đình hoặc biếu hàng xóm mỗi khi có dịp đến đây. Một yếu tố khác khiến thèo lèo Tây Ninh thường được mua làm quà biếu đó chính là giá cả phải chăng. Khi đến Tây Ninh, du khách có thể dễ dàng mua được những túi thèo lèo tại các chợ hoặc cửa hàng tạp hóa.

Món ăn đặc sản ở Tây Ninh: Bánh tráng bơ - món ăn vặt gây thương nhớ cho du khách

Hương vị dai dai của bánh tráng, thơm thơm của bơ ăn kèm các nguyên liệu như: tôm, hành khô… đã chinh phục cả những thực khách khó tính nhất. (Ảnh: vinpearl)

Cùng với những món đặc sản Tây Ninh nổi tiếng như: bánh tráng chiên, muối tôm Tây Ninh… bánh tráng bơ cũng rất được nhiều du khách yêu thích. Không ai biết chính xác món bánh này đã xuất hiện từ bao giờ, chỉ nhớ rằng những chiếc xe bánh tráng giản dị đã trở thành một phần không thể thiếu với tuổi thơ của mọi người. Dưới sự chế biến sáng tạo, người dân nơi đây đã kết hợp các nguyên liệu đơn giản để biến tấu ra món bánh tráng Tây Ninh đặc trưng, không lẫn vào đâu được.

Bánh tráng bơ có đặc điểm khá mềm dẻo, được trộn tép đỏ và mang hương vị ngọt ngọt xen lẫn vị cay cay, chắc chắn sẽ là món ăn vặt lý tưởng cho bạn khi ghé thăm Tây Ninh. Du khách có thể mua loại bánh tráng này tại các chợ, hay cửa hàng tạp hóa tại Tây Ninh về làm quà cho bạn bè, người thân của mình với mức giá khoảng 60.000 đồng/kg.

Món ăn đặc sản ở Tây Ninh: Mứt chùm ruột vừa có vị ngọt của mạch nha vừa có vị chua đặc trưng, tạo nên cảm giác lạ miệng khi thưởng thức

Mứt chùm ruột Tây Ninh là một món ăn vặt độc đáo không chỉ được lòng người dân địa phương mà còn thu hút bạn bè gần xa vì hương vị chua ngọt đặc trưng lại vô cùng dễ ăn. (Ảnh: MiA)

Mứt chùm ruột Tây Ninh được biết đến như một món ăn vặt nổi tiếng ngọt ngào cùng màu sắc vô cùng bắt mắt của vùng đất thánh. Mứt chùm ruột Tây Ninh có vị chua kết hợp với chất ngọt thanh của đường đảm bảo sẽ đánh bay cơn buồn miệng của du khách chỉ qua một lần thưởng thức. Mứt chùm ruột Tây Ninh vốn là một món ăn vặt dân dã nên giá thành cũng không hề đắt đỏ.

Sau khi ăn một miếng mứt chùm ruột Tây Ninh chua chua ngọt ngọt thì một tách trà nóng sẽ giúp cân bằng lại vị giác. Sự kết hợp này giúp món mứt chùm ruột không bị ngán lại còn có khả năng tăng cảm giác ngon miệng cho du khách. Ngoài ra, mứt chùm ruột còn được dùng để ăn kèm với bánh mì cho bữa sáng hoặc ăn nhẹ cũng rất bắt vị.