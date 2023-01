Binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn dược trước khi khai hỏa về phía các vị trí của Nga ở vùng Donetsk ngày 1/1. Ảnh Reuters.

Theo AP, trong một tuyên bố hôm 2/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công của Ukraine vào một khu phức hợp ở thành phố Makiivka thuộc tỉnh Donetsk do Nga kiểm soát đã giết chết 63 binh sĩ Nga.

“Sau cuộc tấn công của UKraine bằng 4 tên lửa với đầu đạn nổ mạnh vào một điểm triển khai binh lính tạm thời, 63 quân nhân Nga đã thiệt mạng”, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận.

"Tất cả sự hỗ trợ cần thiết sẽ được dành cho gia đình và người thân của các quân nhân đã qua đời", Bộ trên cho biết thêm.

Nga vốn hiếm khi thừa nhận thương vong trong cuộc xung đột ở Ukraine, bắt đầu vào ngày 24/2/2022.

Tuy nhiên, về phần mình, quân đội Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt gần 400 binh sĩ Nga và làm hơn 300 người khác bị thương tại thành phố Makiivka thuộc khu vực phía đông Donetsk do Moscow kiểm soát.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng nói rằng, quân đội Nga đã chịu tổn thất nặng nề nhất ở các khu vực Lyman, Avdiyivka và Bakhmut trong 24 giờ qua.

Theo The New Voice of Ukraine, cuộc tấn công chính xác của Ukraine vào Makiivka nhằm vào Trường dạy nghề số 19 - nơi quân đội Nga đang sử dụng để triển khai binh lính. Vụ tấn công diễn ra vào đêm Giao thừa, Cục Truyền thông chiến lược của Lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin vào ngày 1/1.