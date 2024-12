Một chủ tài khoản bị phạt 5 triệu đồng do đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm Công an huyện Phú Quý Một chủ tài khoản bị phạt 5 triệu đồng do đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm Công an huyện Phú Quý

Ngày 12/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Công an huyện Phú Quý ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5.000.000 đồng đối với 1 trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

Bi phạt 5 triệu đồng do đăng thông tin sai sự thật Trước đó vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4/12, qua nắm tình hình các cơ quan chức năng đã phát hiện 1 bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm cơ quan Công an huyện Phú Quý (Bình Thuận) trên mạng xã hội Facebook. Ngay sau đó, Đội An ninh - Công an huyện Phú Quý( Bình Thuận) đã xác minh, làm rõ người đăng bài là ông B.Q.L( SN 1991, thường trú tại thôn Thương Châu, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý). Ông B.Q.L trong buổi làm việc tại cơ quan Công an huyện Phú Quý. Ảnh: CABT Qua làm việc, ông B.Q.L thừa nhận chiều 4/12, đã tự mình thực hiện hành vi đăng bình luận, nội dung bình luận là không đúng sự thật, nguyên nhân xuất phát từ hạn chế về mặt nhận thức nên đã đăng những nội dung không có thật, xúc phạm uy tín của cơ quan Công an. Qua làm rõ vụ việc, Công an xác định ông B.Q.L đã có hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức và từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân). Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm của ông B.Q.L, kết quả làm việc với những người liên quan và xét thái độ hợp tác thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, cơ quan Công an đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5.000.000 đồng. Theo Công an Phú Quý, đây là bài học cảnh tỉnh cho ông B.Q.L nói riêng và người sử dụng mạng xã hội nói chung trong chấp hành các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội. Để tránh vi phạm tương tự trong thời gian tới, Công an huyện Phú Quý khuyên người dân cần thận trọng, xem xét kỹ trước khi cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Những cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

